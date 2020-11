Gli 8 nomi delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 verranno svelati in diretta su Rai1 il 17 dicembre, nel corso della finalissima di Sanremo Giovani.

I giovani artisti provenienti da Area Sanremo incontreranno quelli provenienti da AmaSanremo e da questi due gruppi emergeranno i nomi delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

I finalisti di Area Sanremo sono in tutto 8. Di questi, solo 2 accederanno al Festival di Sanremo 2021. I finalisti di AmaSanremo saranno invece 10 alla data del 17 dicembre; di questi saranno 6 ad approdare al Festival in gara nella categoria delle Nuove Proposte.

La selezione per Area Sanremo è giunta al termine a metà novembre; quella di AmaSanremo proseguirà fino a fine novembre con sfide a 4 in diretta su Rai1, in seconda serata. Di settimana in settimana, 2 concorrenti superano il turno e si classificano per la finalissima di Sanremo Giovani e gli altri 2 vengono eliminati senza possibilità di ripescaggio. Fondamentali sono le giurie: la giuria televisiva, il televoto e la commissione musicale. Il loro voto congiunto determina i finalisti.

La finalissima di Sanremo Giovani è in programma per il 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo in diretta su Rai1, in prima serata, con la conduzione di Amadeus – direttore artistico del Festival di Sanremo 2021.

In questa occasione verranno svelati i nomi delle Nuove Proposte che saranno ufficialmente in gara nella prossima edizione della kermesse canora, attesa ai blocchi di partenza il 2 marzo. La finale delle Nuove Proposte è attesa per venerdì 5 marzo, data in cui conosceremo il vincitore della categoria. Quello dello scorso anno è stato Leo Gassmann con la canzone Vai Bene Così.

I finalisti di Area Sanremo

Aurora Fadel – “Profumo di Lavanda”

Dellai – “Sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

Federica Marinari – “Dimenticato (MAI)”

Francesca Miola – “La costola di Adamo”

Guasto (Gianmarco Finizio) – “In che senso?”

Luca D’Arbenzio – “Cenere”

Mirall (Greta Ciurlante) – “Padre Nostro”

I finalisti di AmaSanremo

M.e.r.l.o.t

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Le Larve

Gaudiano

I Desideri

Hu

Avincola

–

–