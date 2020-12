Ossigeno di Nitro feat. Vegas Jones è quel brano da ascoltare quando il club sta chiudendo e i pensieri sulla serata appena trascorsa e sull’esistenza ancora in corso fanno breccia tra i fumi dell’adrenalina che si dilegua. “Fa male anche a me”, con queste parole esordisce il testo di Nicola Barbera (questo il nome di battesimo di Nitro) nel singolo inserito nell’edizione digitale di GarbAge, l’ultima fatica discografica del rapper vicentino.

Anche a questo giro Nitro si fa accompagnare da Vegas Jones e ritorna ai fasti di Trankilo, singolo del 2017 con il quale i due artisti avevano iniziato il discorso sulle storie finite male e sul vuoto delle conseguenze. Il rapper vicentino, anche in questo singolo, si conferma essere una delle realtà più hardcore in un panorama italiano decisamente troppo fedele a certe linee guida del rap e della trap.

Nel disco GarbAge la collaborazione della crew Machete si fa sentire, e con quest’ultimo album Nitro ha dimostrato di avere delle grandi ali con le quali spiccare il volo. Ossigeno è un pezzo pieno di senso e si colloca perfettamente tra i singoli più interessanti di fine anno, un periodo storico in cui gli artisti stanno facendo a gara per droppare le ultime parole prima della chiusura del 2020.

In Ossigeno di Nitro feat. Vegas Jones non abbiamo il basso distorto e le campionature dei Nirvana di Cicatrici, né il rap metal di Avvoltoi, quanto una malinconia al sapore di rock senza banalità che rischiano di far passare il pezzo come l’ennesima ballata da tatuati col cuore infranto.

Stabber e Slait, specialmente, si confermano come i due produttori più attenti e audaci del 2020, novelli Re Mida della scena italiana in grado di trasformare in oro ogni disco. GarbAge, infatti, ha raggiunto la vetta delle classifica Fimi dei dischi.

Di seguito il testo di Ossigeno di Nitro feat. Vegas Jones.

[Ritornello: Nitro]

Fa male anche a me, come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo

[Strofa 1 : Nitro]

A volte sc..iamo e sento tremare l’edificio

A volte ho meno passione di un fuoco d’artificio grigio

Sembra quasi che il cervello, un po’ per rendermi un prodigio

Mi tolga la cupidigia per par condicio

Sai che m’arrabbio se mi accorgo che non vеdi quanto vali

Che sei stanca di vedеre settimane tutte uguali

Aerei, hotel e locali, messaggi subliminali

Come cartoni animati i nostri programmi fotogrammi sfocati

I miei pensieri malati e le montagne di se

Mille giornate di me che sento il Carso che si pente di essere attaccato a me

Neanche ti sento se mi gridi in faccia “esageri”

Uscirà il brutto dal bello come l’occhio dai papaveri

Inseguiamoci come Annabel e Maverick

Odiami ma salvami perché:

[Ritornello: Nitro]

Fa male anche a me, come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo

[Strofa 2 : Vegas Jones]

Quando guardo troppi film mi viene voglia di un figlio

Dopo spengo la TV e aspetto di essere ricco

È triste, ma che vuoi che ti dica uno coi genitori single?

Finché amore e soldi non convivono va tutto liscio

E ti ho vista piangere il Nilo sul viso chiusa nel Black Mirror

Sai che dire per sempre, sfidare il destino

[Pre-Ritornello: Nitro]

Se hai scelto me

Io che dico ciò che provo fuori sincrono

Ora che non sono un uomo, ma solo un simbolo

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose e fa solo casini quando alza la voce

Ma ti capisce benissimo

[Ritornello: Nitro]

Fa male anche a me, come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo

[Outro: Nitro]

Fa male anche a me, come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo