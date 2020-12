A gran sorpresa ecco l’ultimo album di Chris Cornell, una serie di cover registrate dal compianto frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, scomparso nel 2017 a Detroit dopo un concerto.

Gli eredi hanno rilasciato oggi No One Sings Like You Anymore sulle piattaforme digitali e il 17 marzo 2021 il disco sarà disponibile anche su supporto fisico. I brani sono stati registrati nel 2016 da Chris Cornell e il produttore Brendan O’ Brien, che ha suonato con il cantautore in tutte le 10 tracce.

Tra le cover presenti nell’album di Chris Cornell non manca il suo tributo a Patience dei Guns N’ Roses, pubblicato nel mese di luglio in occasione del 56esimo compleanno dell’artista. No One Sings Like You Anymore contiene rivisitazioni di John Lennon, Prince, Janis Joplin e tanti altri.

01 Get It While You Can (Janis Joplin)

02 Jump Into The Fire (Harry Nilsson)

03 Sad Sad City (Ghostland Observatory)

04 Patience (Guns N’ Roses)

05 Nothing Compares 2 U (Prince)

06 Watching The Wheels (John Lennon)

07 You Don’t Know Nothing About Love (Carl Hall)

08 Showdown (Electric Light Orchestra)

09 To Be Treated Rite (Terry Reid)

10 Stay With Me Baby (Lorraine Ellison)

Vicky Cornell ha spiegato che suo marito Chris aveva selezionato meticolosamente tutti i brani ai quali si sentiva affezionato e che in qualche modo lo emozionavano. I figli Toni e Christopher, ancora, raccontano di aver ben chiari i ricordi di quel 2016 in cui il loro padre iniziò a dedicarsi al progetto: spesso Chris Cornell portava con sé i figli nello studio di registrazione.

Vicky, ancora, riporta che Chris Cornell era entusiasta di quel progetto e fremeva dal desiderio di vederlo pubblicato. “Fa male pubblicarlo adesso”, dice la vedova dell’artista, “Ma servirà a consolarci da questo brutto anno, specialmente per le vacanze natalizie”. Recentemente Vicky ha avuto dei problemi con i superstiti dei Soundgarden sia in termini di diritti sui proventi del concerto tributo I Am The Highway sia per l’utilizzo dei canali social della band.

La faida non è del tutto terminata: ricordiamo che la vedova Cornell ha accusato la band di possedere illegalmente 7 brani inediti del marito e ora, con la pubblicazione dell’ultimo album di Chris Cornell, le battaglie potrebbero accendersi nuovamente.