Tristemente, in queste ore gli artisti ricordano Paolo Rossi, il campione dell’Italia di Bearzot scomparso dopo aver lottato contro un brutto male. Un uomo, un atleta e soprattutto un giocatore simbolo di quella storica vittoria della nazionale italiana nel 1982 di cui tantissimi artisti ricordano ancora la gioia e l’orgoglio.

Vasco Rossi, con la delicatezza che lo precede, lo chiama affettuosamente “Pablito” e lo saluta come “eroe gentile dell’Italia”. Non manca Piero Pelù, ancora sofferente per la scomparsa di Diego Armando Maradona e che oggi ricorda entrambi mostrando una foto che ritrae le due stelle insieme sul campo. “Stelle eterne del calcio più poetico e romantico”, scrive il rocker fiorentino.

“Riposa in pace, Pablito”, scrive Ermal Meta nelle stories. Bugo ricorda i 3 gol contro il Brasile dell’82 come uno dei più bei ricordi d’indfanzia e saluta il campione su Twitter. Mattia Briga appone una bandiera italiana e un pallone come emoji didascaliche di uno scatto glorioso di Paolo Rossi, immortalato dopo la grande vittoria dei mondiali del 1982.

Enrico Ruggeri lo ringrazia: “Grazie di tutto” e lo ricorda come un campione che ha portato col sorriso il peso della sua leggenda. Eros Ramazzotti non nasconde le lacrime, anche se lo fa con un’emoji postata nelle stories di Instagram alla quale aggiunge una foto di Pablito.

Non mancano parole di cordoglio da parte della politica – si esprime anche Matteo Renzi – e della televisione, come il saluto di Antonella Clerici, e inevitabilmente arriva l’estremo saluto anche dal mondo dello sport. Gli artisti ricordano Paolo Rossi e i loro messaggi si moltiplicano nelle ore, attimi appesantiti da un 2020 che si manifesta sempre più crudele e funesto, e non soltanto per la pandemia o per le restrizioni governative: quest’annus horribilis ci ha portato via tante glorie italiane e Pablito è una di queste, come l’affetto manifestato dai cantanti dimostra.

È riuscito a far battere all’unisono il cuore di un paese.

Ha dimostrato che nella vita si può vincere anche quando sembra impossibile.

Ha portato sorridendo, con leggerezza e intelligenza, il peso della sua leggenda.

Grazie di tutto #PaoloRossi pic.twitter.com/2Sd7vMLsUd — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) December 10, 2020