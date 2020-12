Ma possiamo davvero sopportare il reboot di True Blood? A quanto pare il 2020 si sta chiudendo riservando ai fan della storica serie cult HBO un vero e proprio colpo al cuore. I rumors arrivano da TVLine che ha appreso in esclusiva che il cavo premium starebbe sviluppando il reboot di True Blood per mano del creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa che dovrebbe co-scrivere il pilot con Jami O’Brien, che di recente è stato il creatore del thriller soprannaturale NOS4A2 di AMC.

Secondo questi rumors, che non sono ancora stati confermati da HBO, sembra che nel progetto sarà coinvolto anche Alan Ball che ha creato l’originale nel 2008 e ne è rimasto lo showrunner per cinque delle sue sette stagioni. Per il momento non ci sono altre novità visto che il progetto sembra essere agli albori ma per chi non la conoscesse, True Blood è la serie che ha lanciato Anna Paquin e Stephen Moryer, i protagonisti, e che ha avuto un successo imponente tanto da classificarsi come la serie più seguita della rete dopo i Soprano.

True Blood era ambientata ai nostri giorni, con i vampiri che vagano per la Terra e sono nemici mortali degli umani. Tuttavia, è stato trovato un sostituto per il sangue umano, un sostituto che i vampiri possono consumare con lo stesso effetto del sangue umano. Ora umani e vampiri possono coesistere in armonia e persino formare relazioni. Ma ci saranno sempre elementi contrari a tutto questo da entrambe le parti pronti a sfruttare la difficile tregua. Chi saranno i nuovi protagonisti di questo reboot e come la prenderanno i fan?

Ecco il promo della serie:

Quello di cui stiamo parlando è un vero e proprio fenomeno cult e non solo per quello che ha rappresentato per il filone vampiresco ma per come lo ha fatto in quegli anni in cui la forza dei social non era quella di adesso. Prima di sapere qualcosa in più su questo nuovo progetto non possiamo che consigliarvi di recuperare la serie originale.