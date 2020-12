Il tempo del presepe, dell’abete e della neve artificiale in musica è arrivato ed è maturo: Mario Biondi pubblica This Is Christmas Time, una sorpresa per tutti i fan che nel frattempo attendono un nuovo album. Il soulman siciliano ha scelto l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, per pubblicare questa versione natalizia del grande classico This Is What You Are che nel 2006 decretò il suo esordio con grande successo.

This Is Christmas Time è scritto e prodotto dallo stesso Mario Biondi insieme al songwriter britannico Nick The Nightfly ed è stato inciso nuovamente insieme alla band con l’aggiunta dei suoni tipici delle atmosfere natalizie, come i rintocchi delle campane e il tintinnio delle sleigh bells.

A questa nuova versione di This Is What You Are hanno partecipato anche le figlie dell’artista Marica e Zoe. Mario Biondi pubblica This Is Christmas Time e annuncia che questo remake natalizio è disponibile sia come singolo nella nuova versione di Mario Christmas (2013) disponibile in digitale da oggi 8 dicembre.

L’ultimo album in studio di Mario Biondi è Brasil (2018) e questa novità rompe per un po’ il silenzio dell’attesa di una nuova release. L’arrangiamento riprende le dinamiche dell’originale This Is What You Are e il nuovo testo riprende la metrica del testo del 2006. This Is What You Are è contenuto nell’album Handful Of Soul (2006).

Mario Christmas fu un successo nel 2013, diventando due volte disco di platino. Il cantautore, ancora, ha reso disponibile il vinile a tiratura limitata Paradise Alternative Productions LP contenente tutte versioni alternative dell’ultimo singolo Paradise. Il vinile è inoltre disponibile anche nell’edizione deluxe in tiratura limitata con le copie autografate.

A poche settimane dalle festività Mario Biondi pubblica This Is Christmas Time e si unisce agli artisti che cercano di trovare un’ultima parola per questo annus horribilis dilaniato dall’emergenza pandemica del virus Sars-CoV-2.