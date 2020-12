Si intitola It’s All About Love la nuova canzone di Natale di Radio Deejay che raccoglie il cast dell’emittente radiofonica e aggiunge due ospiti d’eccezione: la cantante Elisa ed il gruppo di Elio E Le Storie Tese.

La canzone di Radio Deejay per il Natale 2020 è disponibile da oggi, in onda sulle frequenze dell’emittente radiofonica e su YouTube con il video ufficiale realizzato da tutti i protagonisti della canzone.

Il brano che Radio Deejay propone per il Natale 2020 si intitola It’s All About Love e nasce dalla canzone dei Rent Seasons Of Love, sulla quale è stato composto il testo natalizio, a cura di Rocco Tanica. A cantare sono gli Elio E Le Storie Tese ed Elisa che hanno realizzato anche un cameo per il video ufficiale del pezzo, ma anche tutte le voci di Radio Deejay che ogni mattina tengono compagnia agli ascoltatori. Si sono messe in gioco con il supporto del coaching di Paola Folli.

Nel ritornello c’è anche un riferimento a Rocco Siffredi e al suo concetto di amore. Se Rocco Tanica lo inserisce nel testo natalizio, Siffredi prende parte anche al video ufficiale della canzone.

Il lavoro di editing e mixaggio è stato realizzato da Max Bellarosa e MC Costa. Ha partecipato anche il Coro Pop di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano mentre per la realizzazione del video ufficiale, Radio Deejay ha chiamato Matteo Curti e Davide Fara.

La nuova canzone di Natale di Radio Deejay non delude le aspettative neanche quest’anno: ormai l’appuntamento con il brano natalizio realizzato dalla radio guidata da Linus in qualità di direttore artistico è una vera tradizione. Questa volta c’è un arricchimento aggiuntivo: nel video vengono indossati simpatici maglioni natalizi che Radio Deejay propone anche agli ascoltatori. Sono in vendita sul sito apposito ma solo per le festività di Natale 2020!