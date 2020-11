Il finale della seconda stagione ha lanciato un cliffhanger che lascia preludere un futuro già certo per Virgin River 3: la serie romantica di Netflix, tratta dai romanzi best seller di Robyn Carr, non è stata ancora ufficialmente rinnovata dalla piattaforma, ma le prospettive per la serie sono abbastanza rosee.

Attenzione spoiler!

La seconda stagione, composta come la prima da 10 episodi, ha affrontato il dramma sentimentale di Jack e Mel procedendo come sempre a lenta combustione, fino ad un finale shock che dovrebbe trovare una spiegazione nella prossima stagione: l’ultimo episodio è terminato con Mel che trova Jack riverso sul pavimento del suo bar, sanguinante, presumibilmente per un colpo di pistola. Chi gli ha sparato? Virgin River 3 dovrebbe ripartire proprio da questo mistero.

Parlando a TvLine, la showrunner della serie Sue Tenney ha dichiarato che una potenziale terza stagione “andrebbe avanti cercando di capire chi ha sparato a Jack” ma non solo: questo mistero che imprime una svolta drammatica alla serie sarebbe al centro di Virgin River 3 ma anche di eventuali “diverse stagioni” successive.

La sparatoria, però, non dovrebbe tenere Jack per troppo tempo in convalescenza, perché auspicabilmente la trama di Virgin River 3 dovrebbe partire con “un salto temporale maggiore di quello che abbiamo avuto tra le stagioni 1 e 2“, ha spiegato la Tenney, dimostrando di avere già ben chiara l’evoluzione della nuova stagione.

La conferma del rinnovo di Virgin River 3 dovrebbe arrivare a breve: secondo alcune fonti, la terza stagione non solo sarebbe già stata rinnovata da Netflix ma sarebbe anche già entrata in produzione. A confermarlo ci sarebbe anche il video che i due protagonisti della serie, Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, hanno girato una settimana prima del rilascio della seconda stagione per invitare il pubblico a guardarla: apparentemente gli interpreti di Jack e Mel sono sul set della serie, dunque già impegnati nelle riprese dei nuovi episodi.

Se così fosse, Virgin River 3 potrebbe arrivare su Netflix anche prima di fine 2021.