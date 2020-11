Se c’è un anno zero del pop, quello è Thriller di Michael Jackson. Il record delle sue vendite è ancora imbattuto e le stime proiettano più di 110 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Non ci si deve fermare alla title-track, tuttavia, perché questo capolavoro del pop, della disco music, del rock e della dance è anche il disco di Billie Jean, Beat It e di The Girl Is Mine in duetto con Paul McCartney.

Thriller Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Di più? L’assolo finale di Beat It è stato registrato da Eddie Van Halen. Ancora? Human Nature è stata scritta da Steve Porcaro dei Toto. Thriller di Michael Jackson suona come il lavoro di una grande superband, ma in realtà è frutto dell’opera meticolosa di Michael, del produttore Quincy Jones – che trascorre notti intere per scrivere le partiture orchestrali – e dell’ingegnere del suono Bruce Swedien.

L’intento è quello di cavalcare l’onda del successo di Off The Wall (1979) e da quello ripartire per cercare un lavoro più maturo e completo. Per questo Thriller di Michael Jackson è soul, funk, rhythm and blues e soprattutto così potente. Michael ha tanta adrenalina da scatenare nel ballo e nella potenza vocale, e liberatosi dalla Motown la sua voglia di esplodere in libertà è tanta, tantissima.

Con quest’album Michael Jackson ottiene 8 Grammy e tutti e 7 i singoli estratti arrivano in vetta alla classifica Billboard. L’ex ragazzino dei Jackson 5 trasforma in oro tutto ciò che tocca: Thriller nasce ispirato da Hot Space dei Queen, l’album più difficile per i critici. Michael Jackson ne coglie i punti di forza, li mixa con quelli di Off The Wall e crea il suo capolavoro.

Thriller di Michael Jackson funziona in ogni traccia e per questo è l’anno zero del pop: il “pop”, qui, è stile e perfezione, elementi che vanno oltre il sound e le dinamiche e che sono proprie di chi è già caro agli dei.