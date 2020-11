Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente: il cantante è stato operato alla mano sinistra e adesso aggiorna i fan a proposito delle sue condizioni di salute.

Ad informare i fan con un post sui social è stato lo stesso cantante, scusandosi per l’assenza degli ultimi giorni, in cui è stato molto meno attivo del solito.

“Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni”, scrive Nek che spiega di aver avuto un incidente mentre si trovava nella sua casa di campagna. La natura dell’incidente di cui parla l’artista è dunque di natura domestica ma non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Nek è ricoverato in ospedale da qualche giorno e adesso sta bene, “questa adesso è la cosa più importante”, scrive ai suoi seguaci che non tardano a fargli arrivare il loro affetto con gli auguri di pronta guarigione.

“Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante”, scrive il cantante sui social nel condividere un suo scatto con la mano e il braccio sinistra fasciato, dal letto dell’ospedale.

“Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”, conclude Nek. Anche i colleghi della musica italiana si sono mobilitati per fargli sentire il supporto. Tra questi ci sono Francesco Renga e Giusy Ferreri ma anche Gigi D’Alessio, Emma Marrone e Chiara Galiazzo. Ha avuto un pensiero per lui anche l’amico attore Stefano Accorsi.

ulteriori aggiornamenti non tarderanno ad arrivare direttamente dal cantante, via social.