Da qualche ora a questa parte rimbalza in Rete un’indiscrezione a dir poco presunta che vorrebbe le dimissioni Gattuso come tecnico del Napoli. La sconfitta contro il Milan per 1-3 pesa sicuramente, e l’allenatore si sarà fatto certamente sentire. Ringhio vuole più grinta e cattiveria agonistica dai suoi, e la pretenderà di certo già a partire dai prossimi incontri. Secondo l’edizione odierna di ‘Repubblica’, ci sarebbe stato un faccia a faccia tra Gattuso e la squadra a Castel Volturno. Nel mirino ci sarebbero stati tre big, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, che hanno fatto molto bene con le rispettive nazionali, ma non altrettanto nel corso del match contro i rossoneri (qualcuno li ha accusati di aver avuto la ‘pancia piena’, anche se non crediamo affatto sia questo il motivo).

Il Napoli avrà l’opportunità di riscattarsi già giovedì 26 novembre contro il Rijeka al San Paolo (Europa League), dove è attesa anche la Roma domenica sera. Il tecnico spera che gli azzurri possano ritrovare lo spirito combattivo che li aveva contraddistinti nella prima parte di stagione, e starebbe perfino valutando l’ipotesi di un ritiro alla vigilia di entrambe le gare. Quanto alle dimissioni Gattuso, e più in particolare relativamente alla presunta lita dai toni accesi che avrebbe coinvolto l’allenatore e la squadra, la SSC Napoli smentisce in maniera categorica con un comunicato ufficiale dedicato, parlando di notizia destituita di ogni fondamento.

Il clima probabilmente non sarà dei più sereni dopo la brutta sconfitta contro il Milan, ma da qui a farne un dramma ce ne passa. Gli azzurri staranno già ritrovando la concentrazione per affrontare con la testa giusta il Rijeka in Europa League a Fuorigrotta, e subito dopo i giallorossi nel big match di domenica 29 novembre. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.