Crotone-Lazio è a forte rischio per il nubifragio che si è abbattuto sul comune calabrese in queste ore, a partire dalla notte passata. Ci dispiace comunicarvi che la città è sommersa per metà sotto un metro d’acqua (si pensi che, come riportato da ‘gazzetta.it‘, nell’intervallo compreso tra le 7 e le 8 del mattino c’è stato lo scroscio di quasi 200 millilitri d’acqua, che hanno purtroppo causato lo straripamento dei corsi d’acqua limitrofi). Le piogge torrenziali hanno indotto il Comune ad una forte raccomandazione fatta alla cittadinanza: l’invito è quello di restare a casa per la propria incolumità, ed anche per non addurre difficoltà ai team di lavoro che si stanno adoperando per ripristinare una condizione di semi-normalità.

I pompieri sono accorsi per il soccorso di molte persone a seguito dell’allagamento di bassi, box e cantine. Tante le automobili messe fuori gioco dal momento, alcune delle quali sono rimaste addirittura sommerse. Per adesso non sembrano esserci feriti, anche se la situazione potrebbe farsi più critica nelle prossime ore. Crotone-Lazio resta una partita a rischio rinvio: questa mattina si è consumato un incontro in prefettura per capire il da farsi. Dalla riunione è emersa la voglia di giocare questa disputa da entrambe le società.

Per adesso il terreno di gioco dell’Ezio Scida sembra tenere discretamente bene, si vedrà poi nelle prossime ore se l’impianto sarà ancora in grado di ospitare la gara, che resta in programma per oggi 21 novembre alle ore 15. Crotone-Lazio, almeno per adesso, dovrebbe giocarsi regolarmente, a dispetto del nubifragio che si è purtroppo abbattuto in queste ore sul comune calabrese. Vi faremo sapere se la situazione cambierà a ridosso del fischio d’inizio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.