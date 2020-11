Tra poche settimane dovremo dire addio ad Adobe Flash Player (non che la cosa sia necessariamente un male, molti sono convinti che non era possibile proseguire ancora con il supporto), che potrebbe però mancare in alcune occasioni (ci sarebbero tool online che ancora l’utilizzano, e che, per quanto antidiluviano il sistema possa essere, ad alcuni mancheranno). Non c’è di che preoccuparsi troppo, dal momento che in qualche modo ovvierà alla futura assenza di Adobe Flash Player l’associazione non-profit Internet Archive, che ha messo a disposizione una categoria declinata sulle animazioni, ai videogames ed ai software che sfruttano la tecnologia della piattaforma di Adobe. I contenuti verranno eseguiti con Ruffle, una sorta di emulare ufficioso di Adobe Flash Player in via di sviluppo.

Per adesso sono più di mille i contenuti in archivio, ma il catalogo verrà senz’altro ampliato nei prossimi mesi. Non fate caso alle sgranatura ed ai palesi limiti tecnici che alcuni contenuti possono adesso mostrare: qualcosa ci dice che nel giro di poco tempo tutto andrà al proprio posto, in maniera tale da permettervi di superare sul nascere qualsiasi vena nostalgica che potrebbe prendervi dopo l’addio di Adobe Flash Player, che ricordiamo non potrà più essere scaricato a partire dal 31 dicembre 2020.

Le animazioni grossolane e l’interattività di un Web ormai superato, così come la consapevolezza che i propri dati ed il sistema operativo in uso possano essere messi a rischio da un momento all’altro sono soltanto una delle facce della medaglia quando si parla di Adobe Flash Player, c’è da rendergliene merito e da prenderne atto, adesso che si è ancora in tempo. Credete di dissentire, oppure tra voi ci sono utenti che già rimpiangono la piattaforma di Adobe? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.