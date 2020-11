Sono passati alcuni giorni dal lancio ufficiale del Realme Watch S (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo), ed ecco arrivare il particolare smartwatch in Italia, che ricordiamo essere dotato di un piacevole schermo di forma circolare di tipo LCD da 1.3 pollici e risoluzione pari a 360 x 360 pixel. Non mancano a bordo il frequenzimetro per il rilevamento del battito cardiaco, un sensore per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

La batteria del Realme Watch S vanta una capacità di 390mAh (per un’autonomia dichiarata di 15 giorni con un solo ciclo di ricarica). Lo smartwatch è in grado di tenere traccia di 16 modalità sportive diverse, tra cui il ciclismo, la corsa, la passeggiata, il tennis e lo yoga. Inutile dirvi che sono presenti pure le notifiche smart, la possibilità di gestire la riproduzione musicale dello smartphone a cui il Realme Watch S sarà associato via Bluetooth, la personalizzazione del quadrante dell’orologio (ce ne sono circa un centinaio tra cui poter scegliere in tutta libertà) e di scattare foto da remoto. Tra le altre funzioni il monitoraggio del sonno e dei livelli di idratazione del corpo, oltre che l’opzione per il ritrovamento del proprio telefono e la meditazione guidata.

Il Realme Watch S è disponibile in Italia sul Realme Store al prezzo di 79,99 euro, con spedizione gratuita (per gli studenti è anche previsto uno sconto del 5%, disponibile da subito una volta aggiunto il prodotto nel carrello). Se stavate cercando uno smartwatch completo ad un costo che non superasse i 100 euro, l’avete trovato. Nel caso in cui abbiate altre domande da volerci fare, sappiate che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.