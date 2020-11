Per Among Us e il team di sviluppo InnerSloth è stato senza dubbio un anno da incorniciare. Dopo un avvio che non ha mostrato segni di brillantezza evidenti, lo studio ha potuto godere di una popolarità insperata per il suo gioco. Il merito va in maniera abbastanza evidente alla community del web, in particolare a quella che popola le piattaforme di streaming.

È in questo contesto che il gioco ha saputo conquistarsi la sua fetta di mercato, che si è espansa a macchia d’olio. E, al giorno d’oggi, raccoglie milioni di giocatori che animano la scena videoludica all’interno del titolo. E la situazione promette di continuare su questa linea anche nel prossimo futuro.

Chiaramente si stanno attrezzando per l’occasione gli addetti ai lavori responsabili di Among Us, che preparano novità in vista del futuro. Proprio ieri vi abbiamo riportato di come succulente novità siano in procinto d’arrivare in occasione della notte dei The Game Awards 2020. Ma gli sforzi produttivi di InnerSloth non si fermano di certo qui.

Among Us poliglotta, nuove lingue in arrivo

Le ultime indiscrezioni ufficiali (passatemi l’ossimoro, ndr) arrivano ancora una volta dal profilo Twitter ufficiale del gioco. È divenuto questo il canale comunicativo preferenziale scelto dagli sviluppatori, che così aggiornano la propria community sui nuovi sviluppi del gioco.

E pare che Among Us sia pronto a una svolta importante che coinvolgerà gli utenti di diversi paesi. Il team di sviluppo si appresta infatti a supportare il gioco in diverse lingue, tra cui spicca anche l’italiano. A questo va poi aggiunta la continua lotta ai furbetti di turno che sfruttano sistemi illegittimi per avvantaggiarsi nel corso delle partite.

Second… 💬 Languages 💬



Here's the task list for us: English, French, Italian, German, Spanish EU and LA, Dutch, Russian, BR and EU Portuguese, Japanese, Korean, FIlipino (Bisaya).



More languages to come, but that's the focus for now!



ok byeeeeeeeeeeee 🚀 — Among Us (@AmongUsGame) November 19, 2020

Migliorato infatti tutto l’aspetto che concerne la segnalazione dei giocatori tossici che usano hack nel gioco. Un modo per mantenere quanto più possibile pulita la community di Among Us. Insomma, le prospettive per il prossimo futuro sono assolutamente interessanti per i fan del gioco.

