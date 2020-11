Il mondo dei videogiochi mobile ha trovato, nelle ultime settimane, un nuovo protagonista indiscusso. Il suo nome è Among Us, un prodotto videoludico di certo non nuovo per quanto concerne il suo arrivo sul mercato. Dal 2018, il gioco di InnerSloth ha navigato sotto traccia, riuscendo a soddisfare le voglie videoludiche di una community ristretta. Ma, complice l’attenzione ricevuta negli ultimi tempi dagli streamer su Twitch e le altre piattaforme di streaming, ha visto crescere la propria popolarità.

Chiaramente, al crescere della community di riferimento, non può non arrivare anche un incremento del lavoro per il team di sviluppo. Che si ritrova quindi (piacevolmente) costretto a rimboccarsi le maniche per infornare nuovi contenuti che soddisfino le voglie della fanbase. E le prossime novità pronte a impattare nel gioco potrebbero essere praticamente dietro l’angolo.

Among Us si rinnova, grandi cose in arrivo a breve

Per Among Us si prospetta quindi un inverno particolarmente caldo, con le temperature che sono destinate a salire. Soprattutto quelle dei device sui quali il gioco viene lanciato, considerando per quanto tempo il titolo riesce a tenere incollati allo schermo.

È ovvio però che senza il giusto carico di novità anche il migliore dei videogiochi possa finire per stancare. Non vogliono correre questo rischio i ragazzi di InnerSloth, che si stanno attrezzando al meglio per rinfrescare la propria creatura. E l’annuncio di cosa arriverà in Among Us è sostanzialmente imminente.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀



Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.



Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI — Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020

Stando infatti a quanto cinguettato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, succulente novità sono in arrivo in occasione dei prossimi The Game Awards 2020. Tra le feature inedite attualmente in cantiere anche una nuova mappa, che promette quindi maggiore varietà alle partite. Non è stata svelata in toto, con il team di sviluppo che ha condiviso un’immagine che funge da antipasto per il reveal completo.

Conviene dunque non perdere la serata dei The Game Awards 2020, prevista per il prossimo 10 dicembre. In questa sede, chiaramente, prevista anche l’assegnazione delle ambite statuette, tra cui spicca quella per il Gioco dell’Anno: chi se la porterà a casa?

Fonte