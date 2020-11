Orietta Berti preoccupata per il marito per via dei suoi problemi di salute. Osvaldo Paterlini ha sposato la voce di Finché La Barca Va nel 1967 ed è sempre stato il suo unico amore. Negli ultimi anni, però, Osvaldo ha perso gradualmente la vista e oggi vede solo al 50%.

Orietta Berti lo ha raccontato a Oggi è Un Altro Giorno. Per via del deficit alla vista suo marito non può più seguirla in giro per l’Italia, tenendosi lontano dalla carriera della moglie, e questo lo affligge più dei problemi di salute. “Si sente perso”, racconta Orietta, che la settimana scorsa a Domenica Live ha raccontato il suo matrimonio con gioia e passione. La coppia viene ricordata, soprattutto, per quella scelta di andare a convivere prima delle nozze, una notizia che negli anni ’60 aveva il sapore dello scandalo.

Per via della malattia del marito a seguire Orietta Berti nei suoi viaggi c’è il figlio Otis. La cantante racconta che il suo Osvaldo si è sottoposto a 9 interventi agli occhi e spesso accusa dei dolori a seconda della luce alla quale si espone, specialmente a quella del televisore. Ancora, Osvaldo Paterlini è diventato sensibile anche nell’udito non riuscendo più a sopportare certi rumori. Uno stato di cose che tuttavia lo rende ancora autosufficiente ma che gli impedisce di seguire la sua Orietta nei vari spostamenti del Paese per seguire la sua carriera.

Orietta Berti, preoccupata per il marito, racconta che Osvaldo l’ha sempre seguita e le è sempre stato d’aiuto. “Non avrei potuto desiderare di meglio”, dice l’artista. Prima di conoscere sua moglie Osvaldo era un pilota di rally e per stare con lei rinunciò al suo lavoro offrendosi come manager, produttore e addirittura autista di Orietta.

Già nel 2008 l’artista aveva raccontato all’Adnkronos che suo Osvaldo vedeva delle ombre. Oggi Orietta Berti, preoccupata per il marito, continua a confessare il grande amore per il suo uomo.