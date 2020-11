Amazon Music risulta da qualche ora integrato in Waze. L’audio player della nota app di navigazione permette a quanti l’utilizzano la possibilità di ascoltare la propria musica preferita, ma anche podcast, audiolibri e molto altro, senza dover rinunciare alle indicazioni che condurranno alla meta desiderata. L’innesto di Amazon Music mediante il Waze Audio Kit offrirà agli utenti Prime la possibilità di accedere alla libreria musicale del servizio di streaming (più di 2 milioni di brani) ed alle oltre mille playlist e stazioni radiofoniche (chi volesse passare ad Amazon Prime Unlimited al prezzo di 9,99 euro al mese potrà disporre di oltre 60 milioni di tracce musicali).

Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze, ha dimostrato tutta la propria soddisfazione affermando che, da quando è stato presentato nell’ottobre 2018, Waze Audio Player ha consentito agli utenti del software di navigazione di percorrere oltre 100 miliardi di chilometri senza privarsi dei propri contenuti musicali. Lo stesso adesso accadrà con Amazon Music, tra i servizi di streaming musicali più apprezzati in assoluto, complice anche la sua gratuità per gli abbonati Prime (poter ascoltare senza costi aggiuntivi più di 2 milioni di tracce musicali non è poco, del resto).

Per ascoltare i brani di Amazon Music non dovrete fare altro che cliccare sull’icona della nota musicale nell’app di Waze dalle impostazioni generali del programma, e selezionarla come lettore audio (avendo cura di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, raggiungibile da questo indirizzo). In tal modo, continuerete a ricevere le indicazioni sul percorso da raggiungere direttamente dall’app Amazon, e non sarete costretti a passare da una piattaforma all’altra (cosa che vi avrebbe certamente distolto dalla guida, causandovi pericolose distrazioni al volante). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.