La copertina di Vogue con Harry Styles scrive la storia per almeno un paio motivi diversi.

Harry Styles degli One Direction apparirà sulla prossima copertina di Vogue America, precisamente su quella del numero di dicembre, di prossima pubblicazione. In rete sono già disponibili alcune anticipazioni dal servizio fotografico che lo ritrae e da qualche ora ormai non si parla d’altro, da un capo all’altro del mondo.

La copertina di Vogue con Harry Styles scrive la storia per diversi motivi.

Innanzitutto, in 128 anni di storia della rivista, Harry Styles è il primo uomo a posare in copertina. Vogue infatti ha sempre scelto personaggi di sesso femminile per la cover story legata all’immagine di copertina.

Per la prima volta, per il numero di dicembre 2020, Vogue America ha scelto di ritrarre in copertina un uomo e la scelta non poteva che ricadere sull’ex One Direction Harry Styles, simbolo del genderless.

Il secondo motivo per cui la copertina di Vogue con Harry Styles scrive la storia è proprio questo: il cantante appare con abiti genderless, ovvero che non identificano un sesso. Anche l’intervista interna segue questo filone. L’artista parla dei suoi eroi musicali e del suo modo di vestire ma soprattutto dell’importanza di indossare abiti nei quali sentirsi a proprio agio.

Sono Prince, David Bowie, Elvis Presley, Freddie Mercury ed Elton John i suoi eroi musicali, gli artisti che apprezza in modo particolare da quando era bambino. A loro si ispira per il suo percorso nel mondo della musica.

“I vestiti sono lì per divertirti, sperimentare e giocare“, spiega a proposito dell’abbigliamento, centrale nel servizio fotografico di Vogue.

La moda per “rimuovere le barriere” di genere: è questo il messaggio che Harry Styles e Vogue vogliono trasmettere ai lettori con bellissimi scatti realizzati dal fotografo Tyler Mitchell, lo tesso che realizzò la copertina con Beyoncé, primo fotografo afroamericano a scattare per una cover di Vogue America.

“A volte vado nei negozi, e mi ritrovo a guardare i vestiti da donna pensando che siano fantastici. È come qualsiasi altra cosa: ogni volta che stai mettendo barriere nella tua vita, ti stai limitando”, racconta Harry Styles che accenna anche alla gioia di per giocare con il proprio look attraverso la moda, fondamentale per rimuovere le barriere di genere.