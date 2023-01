Il nuovo singolo di Niall Horan è Heaven, e suona proprio come un momento di sfogo dopo tanti anni di silenzio. L’ex One Direction ha appena annunciato il suo ritorno nelle scene con un brano tutto nuovo e dal forte impatto emotivo. Una sorpresa inaspettata e che conferma il 2023 come l’anno delle grandi novità nel mondo pop.

Heaven sarà fuori il 17 febbraio 2023. Il brano è stato scritto insieme a John Ryan e Joel Little che sono anche produttori del brano, e insieme a Tobias Jesso Jr. Horan.

Con questo nuovo singolo Niall Horan riflette sulle pressioni della società, spesso troppo poco raccontate nel contesto del mondo delle star, ma soprattutto quelli che riguardano il concetto di futuro e famiglia. Il cantautore irlandese sostiene l’importanza di seguire il proprio istinto al di là di ogni giudizio esterno. Le sue parole:

“Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che la società ama farci pressione per farci raggiungere determinati traguardi entro una certa età. Che si tratti di sposarsi o di qualsiasi altra cosa, in realtà dovremmo basarci sul nostro istinto. Ho cercato di lasciar andare queste aspettative e di seguire il mio cuore. Il ritornello di questa canzone dice che quello che ho attualmente nella mia vita è fantastico. Sarebbe assurdo rovinare tutto questo cedendo alle pressioni esterne“.

Con questo spirito e questo singolo, Niall Horan ritorna dopo tre anni di silenzio dall’album Heartbreak Weather (2020), il secondo della carriera solista dopo lo scioglimento degli One Direction. L’ultimo singolo pubblicato è Our Song, un duetto con Anne-Marie contenuto nell’album Therapy (2021) della cantautrice.

Per il momento non è dato sapere se Niall Horan pubblicherà un nuovo album entro il 2023. Negli ultimi giorni sui social ha annunciato di aver “lavorato sodo” con la sua musica in questi due anni e che sente che sia arrivato il momento di “mettere in moto le cose”.

Allo stesso tempo ha scritto di avere “tante cose in arrivo nei prossimi mesi”. “Non vedo l’ora di condividere questo nuovo capitolo con voi”, ha detto ai fan. Un nuovo album non è da escludere, ma soprattutto arriveranno nuovi singoli.

