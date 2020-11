Le scarpe Lidl sono diventate in breve tempo il fenomeno del momento: da oggi 16 novembre sono disponibili in Italia insieme ad altri prodotti della stessa linea. Vi state chiedendo anche voi perché piacciono così tanto, o magari dove poterle acquistare? Il nuovo volantino della settimana, precisamente alle pagine 28 e 29, ha ufficializzato il debutto commerciale delle scarpe Lidl, che hanno già conquistato diversi Paesi europei. Come riportato dal ‘corriere.it‘, si sono registrate nel tempo code importanti tra gli utenti che volevano a tutti i costi portarsele a casa, seguite anche da tafferugli e rivendita del prodotto online a prezzi esorbitanti.

Chiariamo subito che la fortuna delle scarpe Lidl sta proprio nel costo super aggressivo: il cartellino originale è di 12,99 euro, nella loro variante femminile (dal 37 al 40) e maschile (dal 41 al 46). Gli inserti gialli, rosso e blu, colori sociali della nota catena europea di supermercati di origine tedesca, contribuiscono senz’altro a farne un articolo che non passa inosservato: è pur vero che un qualsiasi paio di scarpe bisogna saperle indossare per fare figura, anche in caso di tinte cromatiche così sgargianti. La vendita delle scarpe Lidl è ufficialmente partita in Italia alle ore 8 di oggi 16 novembre, presso i negozi sparsi su tutto il territorio nazionale. Data la situazione in cui siamo, inutile dirvelo, non è assolutamente il caso di accalcarsi per poterle acquistare.

Chi vorrà farle proprie, in ogni caso, non potrà esimersi dal recarsi di persona al punto vendita più vicino (sempre che non voglia pagarle di più acquistandole online da terzi, e facendosi quindi prendere per il collo). La Lidl Fan Collection, come sopra anticipato, include anche altri prodotti, tra cui le ciabatte da piscina a 4,99 euro, i calzini a 2,99 euro e le magliette da donna e da uomo a 4,99 euro. Parliamo di edizioni limitate: una volta terminati i pezzi disponibili, non ci sarà più possibilità di acquistarne.