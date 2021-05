Si torna a parlare dopo diversi mesi di scarpe Lidl, considerando il fatto che la nota catena pare propensa a rilanciare le vendite del prodotto a stretto giro. Ci eravamo lasciati sul tema con alcune considerazioni riguardanti il prezzo fissato da privati, a costi decisamente più alti rispetto a quelli di listino come potrete notare con il nostro approfondimento. Cosa dobbiamo aspettarci? Proviamo a fare il punto della situazione, con gli scenari che si stanno configurando in Italia in vista della prossima settimana.

Quali sono gli indizi che ci parlano delle scarpe Lidl a maggio 2021

Nello specifico, le scarpe Lidl dovrebbero essere disponibili negli store a partire dal 10 maggio, anche se il post Instagram di cui tanto si parla in queste ore non menziona il prodotto in modo esplicito. Solo voci, ma parlando di “ritorno in grande stile” è evidente che il rimando possa ricadere sulle famose calzature. Resta da capire quale sia il prezzo di vendita, ma è probabile che si resti su livelli molto vicini rispetto a quelli che abbiamo toccato con mano lo scorso anno.

Di sicuro ci saranno discussioni e polemiche, come avvenuto in passato, se pensiamo che sui social ci sia già chi ironizza sul probabile ritorno delle scarpe Lidl. Avremo maggiori informazioni nei prossimi giorni, ma a questo punto credo sia lecito porsi dei riferimenti in calendario nel caso in cui ci sia reale interesse nei confronti del prodotto. Qualora dovessero emergere ulteriori dettagli prima del 10 maggio, ovviamente torneremo sull’argomento all’interno del nostro magazine.

Che idea vi siete fatti? Ritenete che le scarpe Lidl abbiano avuto il successo (o successivo flop in fase di rivendita) meritato? Diteci che ne pensate, con un commento a fine articolo.