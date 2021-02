Tutti pronti a scaricare l’app Lidl Plus, almeno gli abituali acquirenti della catena di supermercati. Proprio l’applicazione include in se una serie di benefici che vanno dai coupon da attivare agli sconti dedicati, passando per un concorso che garantisce dei premi. Come funziona nello specifico lo strumento dal momento della registrazione al suo utilizzo reale in negozio?

Per scaricare l’app Lidl Plus basterà procedere attraverso il download dal Play Store in caso di smartphone Android o dall’App Store di Apple per i possessori di iPhone e iPad. Una volta installato lo strumento, andrà subito eseguita la registrazione di un account (per chi già non lo possiede). Le informazioni da fornire saranno quelle anagrafiche ma anche i contatti telefonici e di posta elettronica. Al termine della procedura verrà immediatamente generata una carta fedeltà che dovrà essere mostrata sempre al momento dell’acquisto nei negozi per usufruire di una serie di vantaggi. Questa potrà essere richiamata da ogni schermata dell’app, direttamente sul bottone blu nella parte bassa del display con dicitura Lidl Plus.

Come funziona l’app Lidl Plus? Entrando nello strumento, ogni settimana potranno essere attivati degli specifici coupon riferiti a determinati prodotti selezionati. Contemporaneamente altre offerte saranno direttamente attive per tutti i possessori della carta. Una volta presentata quest’ultima alla cassa, il risparmio verrà garantito in automatico appunto. Come ulteriore punto di forza dello strumento c’è anche l”iniziativa “Cancella e Vinci” valida fino a fine marzo e che da diritto a partecipare all’estrazione di premi sulla base degli importi di spesa effettuati.

Per concludere, sempre attraverso l’app Lidl Plus, sarà sempre possibile visualizzare i volantini della catena. Ancora, nel menù “Altro” dell’applicazione sarà anche possibile consultare gli scontrini digitali di tutti gli acquisti effettuati negli store. L’opzione tornerà magari utile anche per conservare le ricevute per le garanzie di prodotti non food.