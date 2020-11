Arrivano ufficialmente anche su Amazon le tanto discusse scarpe Lidl, di cui si parla come se non ci fosse un domani in queste ore. Proposte nello store a poco meno di 13 euro, nei giorni scorsi abbiamo già dedicato un articolo alla questione, invitando tutti i nostri lettori a fare attenzione alle potenziali truffe. Considerando anche alcune inserzioni che sono state avvistate su eBay di recente, il trend pare essere ormai molto chiaro per il pubblico italiano interessato al prodotto.

Il prezzo Amazon per le scarpe Lidl dopo quelli di eBay

Facendo un giro all’interno dello store, ho notato che su Amazon al momento ci sia una sola inserzione disponibile per le scarpe Lidl. Il prezzo è pari a 200 euro, cui aggiungere 5 euro di spedizione. Probabilmente si tratta di un articolo a disponibilità limitata, considerando il fatto che la pagina di atterraggio non consente di scegliere il numero più adatto alle proprie necessità. Chi intende procedere, infatti, dovrà accontentarsi del 40. Nei prossimi giorni vedremo se dal rivenditore arriveranno ulteriori proposte o meno per il pubblico italiano.

Inutile fare le stesse considerazioni che da giorni si leggono in rete, a proposito del prezzo con cui le scarpe Lidl vengono vendute. Non si tratta di una pratica illegale. Al più potrebbe essere considerato poco etico un rincaro del genere, soprattutto in un momento storico come questo, ma è chiaro che il valore sia sempre e comunque determinato dalla domanda. Basti pensare al fatto che su eBay alcune aste siano arrivate addirittura a 2.500 euro tra ieri ed oggi. Magari è quel “Limited Edition” a fare la differenza nella percezione del pubblico.

Dunque, se siete realmente interessati alle scarpe Lidl al momento non ci sono altre strade. Magari col tempo le scarpe Lidl verranno proposte a prezzi più umani su Amazon e eBay. Che ne pensate?