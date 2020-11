Torna l’autocertificazione da domani 15 novembre per i cittadini locali dal momento che la Campania diventerà zona rossa. L’ordinanza su cui ha posto nelle scorse ore il proprio sigillo Roberto Speranza, ministro della Salute, non lascia spazio ad altre interpretazioni. L’autocertificazione rientra con prepotenza in scena come strumento per giustificare gli spostamenti, non consentiti se non per comprovate ragioni di necessità ed assoluta urgenza (esigenze lavorative, di salute o acquisto di beni necessari non reperibili nei dintorni), nemmeno all’interno del proprio Comune di residenza. Inutile dire che non è ammesso incontrare congiunti (il discorso resta lo stesso a prescindere che si parli di amici o parenti non conviventi, sia all’aperto che al chiuso).

L’autocertificazione, che tornerà in auge da domani 15 novembre con il rientro della Campania nella zona rossa (trovate in questo articolo l’elenco delle restrizioni e la presunta data che le vedrà decadere), servirà ai cittadini per dimostrare che il proprio spostamento faccia effettivamente parte della categoria di quelli consentiti. Quanto affermato verrà poi messo a setaccio dalle Forze dell’Ordine: si tenga presente che l’accertata falsità delle dichiarazioni rilasciate costituisce un reato punibile con una sanzione pecuniaria compresa tra i 400 ed i 1000 euro per la violazione delle norme di contenimento della pandemia, come pure con una denuncia per falsa attestazione (un illecito che, in caso di condanna, può comportare alla reclusione da uno a sei anni, come predisposto dall’art. 495 del codice penale).

É possibile scaricare l’autocertificazione da utilizzare a partire domani 15 novembre, giorno da cui la Campania diventerà ufficialmente zona rossa, dal sito del Governo. Si ricorda, inoltre, che saranno consentiti, laddove previsti, gli spostamenti urgenti a garantire il regolare svolgimento della didattica in presenza (leggete qui per ulteriori approfondimenti sul mondo scuola nella Regione Campania), il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, ed è consigliato preferire l’attività lavorativa a distanza, quando possibile. Per il bene di tutti sarà di vitale importanza restare a casa, uscendo solo se strettamente necessario.