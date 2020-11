La Campania in zona rossa è ormai un dato di fatto in questa serata di venerdì 13 novembre. Manca ancora un’ordinanza sulle scuole da parte del governatore della regione Vincenzo De Luca ma giunti a questo punto, non ci sono particolari dubbi su quanto accadrà la settimana prossima. Cerchiamo dunque di chiarire la situazione attuale per questa particolare area geografica del paese.

In attesa della firma definitiva del Governo per la regione Campania in zona rossa, la decisione di massima gravità è stata condivisa già in questi minuti dal sottosegretario del Ministero degli Interi Carlo Sibilia, come visibile nel tweet interno a questo articolo. Con l’istituzione della zona rossa appunto, viene del tutto limitata la mobilità anche all’interno dei comuni oltre che tra le province, vengono chiusi negozi che non vendono beni di prima necessitò, viene fatto divieto di ritrovarsi con parenti o congiunti non conviventi. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli per motivi di lavoro o di salute, in ogni caso comprovati da evidenti necessità.

Prima di tutto la salute. La #Campania è zona rossa per tutelare i cittadini. Il governo si sta impegnando con più medici, militari e protezione civile.

Alla Regione sono stati assegnati più di 200 milioni di euro.

Rendiamo trasparente l' utilizzo di questi fondi. pic.twitter.com/rDGvWlS0wc — Carlo Sibilia (@carlosibilia) November 13, 2020

Alla luce del rientro della Campania in zona rossa (come anche la Toscana) ci sono davvero pochi dubbi sulla prossima ordinanza del governatore De Luca per la scuola. Già un rientro in aula da lunedì prossimo sembrava del tutto improbabile (pure per la sola scuola dell’Infanzie e per la primaria in prima e seconda) ma la definizione di tutta la zona come fortemente a rischio, sembrerebbe mettere la parola fine alle speranze di molti bambini e genitori che contavano di rientrare in aula.

L0inserimento della Campania in zona rossa ha già scatenato le proteste di molti cittadini della regione. In questa serata di venerdì 13 novembre, molti cittadini starebbero protestando a Napoli contro la decisione del Governo, perché considerata fin troppo restrittiva. La situazione è naturalmente in continuo divenire e lo sarà certamente nelle prossime ore e nel corso del weekend appena iniziato.