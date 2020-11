Concreto in queste il rischio che possano essere ufficializzate mini zone rosse in Campania. La questione appare di facile lettura, in quanto dal governo centrale potrebbero arrivare indicazioni non esplicite sotto questo punto di vista, alla luce di parametri che in linea di massima collocano la regione al massimo in quella arancione. Questo, almeno, quanto filtra oggi 13 novembre, ma se c’è una cosa che abbiamo capito in queste settimane, è che determinati provvedimenti possono arrivare quando meno ce l’aspettiamo.

Fatta la doverosa premessa ed in attesa di capire quali saranno i prossimi scenari per le scuole in questa regione (domani scade l’ordinanza che, a conti fatti, impone la didattica a distanza a tutti), dopo le ipotesi che vi ho illustrato nella giornata di ieri, tocca necessariamente concentrarsi su eventuali limiti alla mobilità che rischiano di arrivare già nelle prossime ore. In particolare, proviamo ad individuare eventuali mini zone rosse in Campania e i Comuni che sulla carta potrebbero essere coinvolti.

Possibile mini zona rossa in Campania: quali Comuni rischiano?

Secondo le informazioni raccolte stamane, nel caso in cui la decisione dovesse essere effettivamente quella di dar vita ad una mini zona rossa in Campania divisa ad esempio per Comuni, le aree maggiormente a rischio in questa fase sarebbero quella di Aversa, Castellammare di Stabia e Giugliano. Occhio anche a determinate zone di Napoli, dove è prevista una netta intensificazione dei controlli sul fronte assembramenti.

A tal proposito, si parla con insistenza di Piazza del Plebiscito, lungomare di via Partenope, senza dimenticare il centro storico, con un focus su piazza San Domenico Maggiore e largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Dunque, massima attenzione alla questione della zona rossa in Campania, eventualmente limitata a specifiche aree dove ora ci sono più contagi.