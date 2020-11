La notte che ci siamo appena messi alle spalle è stata caratterizzata senza ombra di dubbio da un down YouTube. In tanti, anche qui in Italia, hanno fatto sapere di aver riscontrato anomalie al momento della riproduzione di un video, un po’ come era avvenuto esattamente un anno fa secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo. Ci sono un po’ di cose da precisare sul disservizio di queste ore, perché se è vero da un lato che ad alcuni non funziona stamane, la fase più delicata del malfunzionamento pare ormai superata.

La coda del down YouTube: a qualcuno non funziona neanche stamane

Probabile, dunque, che il down YouTube sia archiviato una volta per tutte nel giro di pochi minuti. Un segnale concreto sotto questo punto di vista, relativo al celere intervento dell’assistenza, ci arriva anche da Twitter, con lo staff che ha confermato di essere a conoscenza dell’anomalia: “Se in questo momento hai problemi a guardare i video su YouTube, non sei solo: il nostro team è a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione. Pubblicheremo qui con eventuali aggiornamenti”.

Dunque, al momento non conosciamo le cause che hanno originato il down YouTube di cui tanto si parla in queste ore. Per farvi un’idea di quanto avvenuto, potete consultare anche la curva di Down Detector, che evidenzia l’improvvisa impennata notturna di segnalazioni da parte di coloro i quali si sono imbattuti in un messaggio di errore al momento della riproduzione di un video. Nonostante la tarda ora, infatti, c’è stato un valore assoluto con il picco davvero notevole.

Ribadisco che a stretto giro dovremmo superare il down YouTube su scala mondiale, non la propagazione del segnale dopo i vari ripristini server che presumibilmente ci sono stati stanotte. Anche a voi non funziona YouTube? Nel caso, fatecelo sapere nell’area commenti qui di seguito.