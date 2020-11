Prende il via oggi 9 novembre il bonus PC e Internet fino a 500 euro, attraverso cui il Governo proverà a dare un’accelerata alla diffusione delle connessioni a banda ultralarga in Italia. La prima fase, lo ricordiamo, si rivolge alle famiglie con valore ISEE entro i 20 mila euro, che sottoscriveranno un’offerta con connessione a banda ultralarga (almeno 30Mbps).

Come richiedere il bonus PC e Internet fino a 500 euro? Gli utenti dovranno mettersi in contatto con gli operatori telefonici accreditati (in negozio, o preferibilmente online di questi tempi in cui è sempre meglio limitare al minimo indispensabile i contatti fisici) per la sottoscrizione di una delle offerte integranti il servizio di connessione a banda ultralarga ed il PC o il tablet proposti dagli stessi provider. Gli aventi diritto potranno scaricare dal sito del Cobul (Comitato per la banda ultralarga) l’allegato C (domanda di ammissione al contributo) da presentare poi ai gestori, ed in cui si dovrà auto-dichiarare il proprio valore ISEE e di non essere già intestatario di un servizio di connessione a banda ultralarga di almeno 30 Mbps, procedendo infine alla registrazione dei propri dati anagrafici. Si fa presente che le dichiarazioni presentate verranno verificate da Infratel Italia, la società incaricata alla gestione dell’agevolazione direttamente dal Ministero dello Sviluppo economico del Paese, oltre che dalle autorità competenti.

Il bonus PC e Internet fino a 500 euro è da considerarsi anch’esso un incentivo valido fino all’esaurimento delle risorse, pertanto il gestore telefonico, dopo aver controllato la disponibilità dei fondi necessari, procederà alla prenotazione del voucher. Fatto ciò, a conclusione degli accertamenti del caso, nel giro di 90 giorni il provider (che verrà poi rimborsato da Infratel Italia) si preoccuperà di erogare il bonus PC e Internet fino a 500 euro come sconto sul canone mensile o sui costi di attivazione, fornendo, laddove previsto, il PC o il tablet di cui gli utenti diventeranno proprietari a distanza di un anno dall’attivazione dell’offerta.