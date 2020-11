Astrid et Raphaelle, il poliziesco franco-belga in onda ogni domenica sera su Giallo, giunge al giro di boa con gli episodi dell’8 novembre, in prima visione per l’Italia. La serie ha preso il posto di Profiling, che solitamente occupa la domenica sera del canale 38 del digitale terrestre, per restare nel segno del poliziesco declinato al femminile.

Protagoniste di Astrid et Raphaelle sono la comandante Raphaëlle Coste e Astrid Nielsen, donna affetta da sindrome di Asperger che lavora come bibliotecaria per la polizia giudiziaria e conosce ogni pratica del suo archivio. Tra un’indagine e l’altra, si aiutano a vicenda nel superare i limiti personali di entrambe, accomunate dal fatto di essere due donne solitarie e schive.

Negli episodi di Astrid et Raphaelle in onda domenica 8 novembre, il terzo e quarto della prima stagione, due nuovi casi richiederanno la cooperazione delle due protagoniste. Ecco le trame

1×03 – L’Anello Mancante

Un cadavere viene trovato nel Museo di Storia Naturale. L’indagine di Raphaelle e Astrid è complicata dal responso del coroner: una morte per annegamento, ma in assenza di acqua intorno…

1×04 – Una Storia Vera

Astrid e Raphaelle indagano sulla morte di un noto scrittore, trovato ucciso per avvelenamento da cianuro di potassio dentro casa sua, Raphaëlle è convinto che si tratti di un omicidio, ma la casa risulta chiusa dall’interno…

La prima stagione è composta da 9 episodi in totale (8 più il pilota della durata di un’ora). Domenica 15 novembre, vanno in onda su Giallo gli episodi 5 e 6 di Astrid et Raphaelle.

1×05 – La Famiglia

Il corpo senza vita di un giovane viene scoperto dopo il crollo di una galleria sotterranea. Nonostante le apparenze, l’analisi scientifica conferma che il cadavere è quello di un uomo di oltre 80 anni…

1×06 – L’Uomo che Non Esisteva

Un uomo perde i sensi su un autobus. Sebbene ricoperto di sangue, il cadavere non presenta alcuna ferita. La morte potrebbe essere stata causata da una malattia estremamente contagiosa…

Astrid et Raphaelle, in onda ogni domenica con due episodi in prima tv in chiaro su Giallo, è già stata rinnovata da France 2 per una seconda stagione.