Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti d’America. L’annuncio arriva oggi e Tiziano Ferro lo commenta sui social rivolgendo un messaggio all’Italia e agli italiani, affinché l’America sia di ispirazione a tutti.

Nel momento della certezza sul nome del presidente degli Stati Uniti, le parole di Tiziano Ferro su Biden hanno raggiunto i social, portatrici di un messaggio importante. Non è un cittadino americano e non ha potuto, quindi, votare ovvero scegliere tra Trump e Biden ma la scelta che Tiziano Ferro avrebbe fatto se si fosse recato alle urne è ormai chiara.

Il suo è un messaggio di speranza, con serenità e ottimismo, che guarda al futuro e al resto del mondo, in particolare all’Italia, il suo Paese di origine.

“Non sono un cittadino americano però questa per me è una giornata bellissima perché è un giorno che dobbiamo celebrare tutti nel mondo, un giorno in cui la gente ha scelto di tornare ad essere gentile e a pensare agli altri”, dice Tiziano Ferro su Biden, eletto presidente degli Stati Uniti.

Parla di un’ondata di positività che spera possa essere talmente forte e potente da raggiungere anche l’Italia e confida che l’America possa ispirare il resto del mondo. Infine invita tutti a festeggiare la vittoria di Biden su Trump e a rallegrarsi pur non essendo cittadini americani, perché il gesto degli americani assume particolare rilievo agli di tutto il mondo.

“Spero che questa ondata di positività arrivi anche da noi in Italia perché ne abbiamo veramente bisogno. Io ci credo, che l’America possa ispirare il resto del mondo quindi, ragazzi, anche se non siamo americani oggi dobbiamo voler bene a sto Paese perché il gesto che gli americani hanno fatto secondo me è molto importante. Crediamoci”, sono le parole di Tiziano Ferro su Biden che solo qualche giorno fa raccontava il clima di terrore che si stava andando a creare in America con l’ipotesi della mancata elezione di Donald Trump.