La marcia d’avvicinamento ad Assassin’s Creed Valhalla sta per completarsi. Il giorno della release, il 12 novembre (e nei giorni successivi anche su PS5), è sostanzialmente dietro l’angolo, e si cominciano a tirare le somme per il nuovo capitolo della saga di Ubisoft. O sarebbe meglio dire, si cominciano a fare le addizioni, visto che la storia è ancora tutta da scoprire.

Una serie che non ha di certo bisogno di presentazioni quella del colosso transalpino, vista la sua permanenza sul mercato videoludico per oltre un decennio. Un lasso di tempo ampio, e che ha permesso alla storia di stratificarsi e prendere direzioni molto diverse. Dal medioriente medievale all’Italia rinascimentale, passando per l’antica Grecia, l’antico Egitto e l’America degli Indiani.

Set agli antipodi che hanno messo su schermo sempre storie magnetiche e da vivere tutte d’un fiato. Una situazione che ovviamente si ripeterà anche con Assassin’s Creed Valhalla, che cambia ancora una volta registro ma è pronto a garantire un carico di contenuti come sempre mastodontico.

Assassin’s Creed Valhalla nel lungo video di gameplay

Quando si parla della serie Ubisoft, d’altronde, non si scherza. E Assassin’s Creed Valhalla conferma una regola non scritta, ma che ha reso la saga una delle più amate del firmamento videoludico.

La conferma arriva da un lungo filmato di gameplay rilasciato dagli stessi addetti ai lavori tramite i canali di Xbox. Un video che approfondisce numerosi aspetti, e permette di avere una panoramica totale di quella che sarà la struttura ludica allestita per il nuovo capitolo.

E ce n’è davvero per tutti i gusti, dagli appassionati di mitologia nordica a chi cerca fasi stealth mixate sapientemente alle sezioni action/adventure. Con una spruzzata anche di gestionale, vista la necessità di organizzare anche l’insediamento. Un’opera dalle mille sfaccettature della quale, nel filmato che vi abbiamo riproposto nell’articolo, se ne scalfisce giusto la superficie.

Per scendere a fondo non bisognerà far altro che attendere giusto una manciata di giorni. Poi, barbuti e possenti, si potrà passare alle vie di fatto. Con il beneplacito di Odino.

