Incredibile ma vero, il caro vecchio Huawei P10 Lite ha cominciato a ricevere un nuovo aggiornamento software. Non si tratta solo di una semplice patch di sicurezza ma di un pacchetto che contiene anche una serie di nuove funzioni per un device più che datato ma dal grande successo commerciale. Ne saranno contenti i tanti possessori in ogni parte del mondo, visto che ci troviamo al cospetto di una distribuzione appena partita ma globale.

Va ricordato che proprio il Huawei P10 Lite è stato lanciato con a bordo EMUI 5.1 (e dunque la versione Android 7) per poi approdare all’interfaccia EMUI 8 con Android 8. L’ultima fatica degli sviluppatori non modifica queste coordinate software ma ha inestimabile valore per le implementazioni che essa comporta ad anni dall’uscita dello smartphone. Il pacchetto è siglato come EMUI 8.0.0.394 e una dimensione abbastanza considerevole e pari a 783 MB.

Scendendo nel dettaglio dell’aggiornamento, al Huawei P10 lite viene ora fornito Huawei Assistant. La funzione viene ora aggiunta alla schermata iniziale e fornisce promemoria intelligenti, notizie personalizzate e diversi altri tipi di contenuti.

Per quanto riguarda l’aspetto sicurezza, al vecchio Huawei P10 Lite sono aggiunte le opzioni PIN di blocco schermo a 4 cifre e 6 cifre fisse. Nel pacchetto software c’è anche una nuova funzione SOS di emergenza. Premendo il pulsante di accensione cinque volte, l’opzione viene abilitata e il telefono invierà automatica la propria posizione ai contatti per ricevere aiuto.

Le ultime novità ora previste per i Huawei P10 Lite includono il miglioramento della fotocamera che ora non si spegne se continua ad inquadrare un volto nel mirino. Per finire, la patch di sicurezza inclusa nell’ultima fatica software è quella di luglio 2020. Insomma, stiamo parlando di una decisa svecchiata per un dispositivo sul mercato da anni e che ancora potrà dare tanto ai suoi possessori, fino alla sua sostituzione.