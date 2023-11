Il nuovo singolo dei Foo Fighters è The Glass, quinta traccia del disco But Here We Are. La band di Dave Grohl recentemente si è esibita insieme alla cantautrice H.E.R. in occasione del Saturday Night Live proprio sulle note del brano. La collaborazione ha entusiasmato entrambe le parti, al punto che la versione cantata in solo dalla cantautrice uscirà come singolo insieme alla versione dei Foo Fighters.

Il nuovo singolo dei Foo Fighters

The Glass sarà fuori venerdì 17 novembre in formato digitale, ma sarà disponibile anche l’edizione limitata su vinile. Secondo la nota stampa della band, la versione interpretata da H.E.R. è una “straordinaria e singolare performance vocale e di chitarra che estrae nuove dimensioni sonore ed emotive dall’originale”.

But Here We Are è il disco che i Foo Fighters hanno registrato dopo la morte di Taylor Hawkins, un’occasione che la band ha sfruttato per ritrovare fratellanza e passione dopo il grande dolore per la scomparsa del compagno di viaggio. Con questo disco, Dave Grohl e soci hanno dato una grande prova del potere terapeutico della musica, in un futuro in cui i fan temevano di vedere la band sciogliersi per sempre.

But Here We Are

“Ma eccoci qui”, letteralmente, è il titolo della prima prova in studio dei Foo Fighters senza Taylor Hawkins (qui la nostra recensione). In questo disco la band ha parzialmente messo da parte l’aspetto goliardico che li ha sempre distinti, cedendo il posto a pezzi più viscerali e rabbiosi, in cui si legge tutta la frustrazione per la crudeltà della vita.

The Glass è uno dei pezzi migliori nonché uno dei meno radiofonici, una scelta certamente non casuale per Gabriela Sarmiento Wilson (H.E.R.), la cui versione è stata particolarmente apprezzata dalla band stessa.

Testo

[Verse 1]

I had a vision of you, and just like that

I was left to live without it, left to live without it

I found a version of love, and just like that

I was left to live without it, left to live without it [Pre-Chorus]

Waitin’ for this storm to pass

Waitin’ on this side of the glass

But I see my reflection in you, see your reflection in me

How could it be? How could it be? [Chorus]

There is somethin’ between us

Between me and you

There is somethin’ between us

I see right through, I see right through [Verse 2]

I had a version of home, and just like that

I was left to live without it, left to live without it

I had a person I loved, and just like that

I was left to live without him, left to live without him [Pre-Chorus]

Waitin’ for the storm to pass

Waitin’ on this side of the glass

But I see my reflection in you, see your reflection in me

How can it be? How can it be? [Chorus]

There is somethin’ between us

Between me and you

There is somethin’ between us

I see right through, I see right through [Chorus]

There is somethin’ between us

Between me and you

There is somethin’ between us

I see right through, I see right through [Outro]

I had a vision of you, and just like that

I was left to live without it, left to live without it

Waitin’ on this side of the glass

Traduzione

Avevo una visione di te

E proprio così

Mi sono ritrovato a vivere senza

Ho trovato una versione dell’amore

E proprio così

Mi sono ritrovato a vivere senza In attesa che passi questa tempesta

In attesa da questo lato del vetro

Ma vedo il mio riflesso in te

Tu vedi il tuo riflesso in me

Come può essere?

Come può essere? C’è qualcosa tra noi

Tra me e te

C’è qualcosa tra noi

Lo vedo bene Avevo una mia versione di casa

E proprio così

Mi sono ritrovato a vivere senza

Avevo una persona che amavo

E proprio così

Mi sono ritrovato a vivere senza di lui In attesa che passi la tempesta

In attesa da questo lato del vetro

Ma vedo il mio riflesso in te

Tu vedi il tuo riflesso in me

Come può essere?

Come può essere? C’è qualcosa tra noi

Tra me e te

C’è qualcosa tra noi

Lo vedo bene Avevo una visione di te

E proprio così

Mi sono ritrovato a vivere senza

In attesa da questo lato del vetro

