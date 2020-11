La nuova edizione di All Together Now è finalmente ai blocchi di partenza. Michelle Hunziker e J-Ax sono pronti ad accogliere il muro di questa stagione rinnovata e rivoluzionata, nella quale farà capolino una giuria composta da Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Lo show conferma la presenza del Muro Umano con l’aggiunta della giuria. La prima puntata è attesa per il 4 novembre, nel prime time di Canale5. Il programma è giunto alla sua terza edizione, nonostante i dati di ascolto avessero paventato una chiusura alla prima edizione.

A differenza delle altre edizioni, il cast dei concorrenti sarà fisso. 12 i nomi di coloro che si sfideranno nel corso delle 6 puntate, tutti in corsa per aggiudicarsi il premio da 50000 euro. Le esibizioni saranno giudicate dalla giuria ma anche dal Muro, composto da esperti della musica e dello spettacolo ai quali si aggiungono 10 giurati scelti tra le candidature via social.

Ogni esibizione sarà commentata a microfono aperto e, per ogni giurato che si alza a cantare, sarà attribuito un punto. L’esito dell’esibizione sarà comunicato al termine, mentre la giuria sarà chiamata a confermare o ribaltare il risultato. I voti che potranno togliere o aggiungere sono stabiliti in un massimo di 5 ciascuno.

Per una sola volta durante la puntata, i giudici potranno assegnare un punteggio di 100 a un solo concorrente, che passerà il turno e avrà un bonus di 10 punti per l’esibizione successiva. Alla fine di ogni puntata, i due concorrenti a punteggio minore si sfideranno per passare il turno. Uno di loro sarà eliminato.

I 12 concorrenti di All Together Now sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno), Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).