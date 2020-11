Secca e concisa la risposta di Liam Gallagher contro Gene Simmons dei Kiss. L’ex frontman degli Oasis non è certo nuovo a certi exploit di violenza verbale quando si tratta di replicare a qualcuno che mette il dito nel suo vissuto. La band che condivideva con il fratello Noel, del resto, è il suo punto debole.

In ultima battuta Liam è stato invitato da un fan a commentare le parole usate da Gene Simmons per descrivere gli Oasis. Simmons, mentre parlava ai microfoni di The Dennis Miller Option, si è lasciato andare in un lungo sfogo sul tema dei nomi importanti del rock degli ultimi 30 anni. Tra questi ha puntato il dito sugli Oasis e i Foo Fighters. Simmons sottolineava che negli anni ’70 “non esistevano gli stili”, perché Beatles, Led Zeppelin, AC/DC e tutta la Motown erano realtà ben definite. “Chi sono i nuovi Beatles?”, si chiedeva Gene.

“Se cammini per strada e pronunci il nome degli Oasis, non so se un 35enne o un 40enne sappia di cosa stiamo parlando. Che vi piaccia o no, la fama universale è solo quella di artisti come Elvis e i Beatles, perché tutti li conoscono, anche chi non ha mai ascoltato una loro canzone”. Simmons ha poi proseguito: “Io amo i Foo Fighters, amo Dave Grohl ma anche oggi, se vai per strada e chiedi alla gente chi suona la batteria e chi la chitarra in questo gruppo, nessuno lo sa”.

La risposta di Liam Gallagher contro Gene Simmons non si è fatta attendere: “Si fo**a, la pu**ana”, o meglio “F**k him the tart”, dove “tart” è un termine che viene usato per indicare un uomo o una donna particolarmente promiscui, in senso dispregiativo, o in altri casi come sostituto di “ritardato” o “co***one”. Soprattutto Liam ha risposto al riferimento a uno dei figli di Liam, che secondo lui avrebbe chiamato Gene proprio in onore del bassista dei Kiss. Falso, perché l’ex Oasis ha spiegato che il nome Gene è stato scelto in onore di Gene Krupa, storico batterista jazz.

Era accaduto anche per Phil Collins e altri artisti, nonostante Noel Gallagher sia sempre il bersaglio preferito di Liam per i motivi che ben conosciamo. Non è ancora arrivata la risposta di Dave Grohl, ma di certo la replica di Liam Gallagher contro Gene Simmons dei Kiss potrebbe continuare, e pioveranno popcorn a tonnellate.