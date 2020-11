Gigi Proietti si è spento la mattina del 2 novembre 2020, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Per ricordare il mattatore e attore romano, Rai Premium propone il finale de Il Maresciallo Rocca, fiction di successo che ha segnato il suo ritorno sul piccolo schermo negli anni Novanta.

Dopo cinque stagioni, andate in onda tra il 1996 e il 2005, Rai Fiction ha deciso di salutare per l’ultima volta il personaggio interpretato da Proietti con una miniserie conclusiva in due puntate, che verranno riproposte stasera 2 novembre su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre). Il titolo della miniserie è Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia.

La trama vede l’arrivo del Maresciallo Giovanni Rocca da Viterbo a Roma in occasione del funerale di un ciabattino amico suo. Una morte, a detta del figlio Giacomo, ora Tenente dei Carabinieri, non per cause naturali. Nella Capitale ritrova, dopo tanti anni, Benedetto e sua moglie Elisa, nonché suo primo amore mai dimenticato.

La miniserie in due puntate è andata in onda per la prima volta su Rai1 rispettivamente il 3 e il 4 marzo 2008, registrando 6.754.000 milioni di spettatori e uno share del 25,09% (per la prima parte); 7.089.000 milioni di spettatori e 25,71% di share (per la seconda e ultima parte).

Nel cast de Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia troviamo Gigi Proietti nei panni del protagonista Giovanni Rocca; Caterina Vertova è Elisa Diveri, vecchia fiamma del Maresciallo, ora in crisi col marito; Giancarlo Giannini interpreta Benedetto Diveri, marito di Elisa nonché vecchio amico di Rocca; Sergio Fiorentini è Alfio Cacciapuoti; Mattia Sbragia è Gennaro Mannino; Paolo Gasparini è Michele Banti; Roberto Accornero è Daniele Aloisi; Angelo Sorino è Giacomo Rocca, figlio del Maresciallo; Veronica Pivetti interpreta Francesca Mariani; e Massimiliano Pazzaglia nel ruolo di Stefano Alfano.

Curiosità: nella seconda e ultima puntata della miniserie, il Maresciallo fa riferimento alla fiction Don Matteo, altro cavallo di battaglia di casa Rai. L’azienda di Viale Mazzini non è nuova a citazioni illustri all’interno dei suoi prodotti televisivi; in passato, Vanessa Incontrada, protagonista di Non Dirlo al Mio Capo, aveva incontrato proprio il Don Matteo interpretato da Terence Hill. Il parroco di Spoleto aveva invece incrociato la strada con Suor Angela e Suor Costanza di Che Dio ci Aiuti.

L’appuntamento con Il Maresciallo Rocca è alle 19:10 su Rai Premium.