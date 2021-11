Il Maresciallo Rocca torna in tv proprio per ricordare e omaggiare Gigi Proietti ad un anno dalla sua sconvolgente e dolorosa morte. Oggi le rete Rai si sono concentrate su di lui a cominciare dalle 7.10 con Uno Mattina, per proseguire alle 11.55 con il programma di Antonella Clerici e poi Serena Bortone ad Oggi è un Altro Giorno. Questa sera toccherà a Bruno Vespa fare lo stesso in seconda serata con il suo Porta a Porta ma i veri fan di Gigi Proietti sono già proiettati verso i suoi film e Il Maresciallo Rocca.

In particolare, la programmazione speciale di oggi prevede la messa in onda su Rai Movie alle 19.15 del film La Tosca al fianco di Monica Vitti e Vittorio Gassman, mentre in prima serata, alle 21.10, va in scena Febbre da Cavallo, firmato da Steno. Il 2 novembre alle 22.45 Rai Premium proporrà Varietà Techetechete – Grazie Gigi, con alcuni sketch famosi e da lunedì prossimo, l’8 ottobre, tornerà in tv il suo inossidabile Maresciallo.

In particolare, le cinque stagioni de Il Maresciallo Rocca andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 e, infine, le 2 puntate de Il Maresciallo Rocca e l’Amico d’Infanzia per la gioia dei fan. Per la ricorrenza RaiPlay predisporrà una fascia dedicata in Home Page, con titoli da Una pallottola nel cuore a L’ultimo Papa Re; da Italian Restaurant a Il Signore della Truffa.

Gigi Proietti ci ha lasciato un anno fa, il 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80° compleanno. Appassionato di musica, di teatro, cinema e serie tv, il maestro ha debuttato nel 1970 quando, all’età di 30 anni è stato chiamato a sostituire Domenico Modugno nella parte di Ademar nella commedia musicale “Alleluja brava gente”. Da allora ha iniziato una carriera ricca di trionfi che lo ha reso un vero e proprio re di Roma e volto del mondo dello spettacolo italiano nel mondo.