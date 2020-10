Il finale di The Sinner 3 attende il pubblico questa sera su Mediaset Premium e Sky. L’ottimo Matt Bomer è stato il protagonista di questo terzo capitolo della serie antologica e il risultato è stato a dir poco strepitoso. Ancora una volta un caso molto vicino al nostro Ambrose ci ha tenuto ben fermi davanti allo schermo e sarà proprio Bill Pullman il perno che sarà al centro di The Sinner 4. Il nuovo capitolo della serie è stato già annunciato mesi fa da Chris McCumber, Presidente di USA Network, che in un nota ha riferito:

“The Sinner ha raggiunto un accordo con il pubblico con il suo stile. Nella quarta stagione, siamo entusiasti di scavare ancora più a fondo nella psiche dell’amato personaggio di Detective Ambrose di Bill Pullman, mentre introduciamo il nostro pubblico in un mistero avvincente e completamente nuovo”.

Al momento non sappiamo ancora chi sarà il protagonista del nuovo capitolo e quale sarà l’attore chiamato ad interpretarlo ma quello che è certo è che il periodo di astinenza sarà molto lungo visto che la serie tornerà il prossimo anno forse non prima della primavera o l’autunno alla luce dell’emergenza in corso. Non ci sono novità sull’inizio delle riprese e nemmeno sui casting della quarta stagione della serie ma tutto potrebbe cambiare a cominciare da gennaio.

Ecco il promo italiano del gran finale di The Sinner 3:

I fan italiani, intanto, si preparano al finale della terza stagione in onda questa sera su Premium Crime alle 21.10 circa e sullo stesso canale anche su Sky con la furia del suo protagonista.

ATTENZIONE SPOILER!

Dopo aver ucciso Morris, Jamie cerca di uccidere Sonya, ma riesce a fuggire prima dell’arrivo della polizia. Ci riuscirà davvero o Ambrose riuscirà ad anticipare le sue mosse e fermarlo?