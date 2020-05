Il revival di White Collar ci sarà? Dopo The Sinner 3, Matt Bomer pensa ad un ritorno alle origini

Il revival di White Collar ci sarà oppure no? In queste ore i fan della storica serie creata da Jeff Eastin per Usa Network non fanno altro che chiederselo soprattutto da quando Matt Bomer ha dato loro speranza. Voci su un potenziale revival di White Collar sono in circolazione ormai da tempo ma finalmente potrebbe essere arrivata la prima conferma ufficiosa direttamente dallo showrunner Jeff Eastin che nelle scorse ore ha usato Twitter per annunciare che ora esiste un piano reale per riportare indietro la serie.

Pubblicando una gif con Matt Bomer protagonista, Eastin ha confermato di aver parlato proprio con il suo protagonista e di aver messo insieme un piano solido che possa sfociare nel revival di White Collar. Al grido di: “Ho avuto un’ottima conversazione con Matt Bomer. Abbiamo un piano per riportare #WhiteCollar. Quindi, come potrebbe dire Mozzie, ‘Per citare Steve Harvey,’ Il sogno è libero. Il caos è venduto separatamente. È tempo di fare caos”.

Matt Bomer ha risposto sfacciatamente al tweet con due emoji: l’emoji monocolo e l’emoji con le dita incrociate per spingere i fan a sperare e a guardare lontano perché presto arriveranno novità importanti.

La notizia sul revival di White Collar si è fatta sempre più intrigante dopo la reunion del cast sul canale YouTube di Stars in The House per il Progetto Trevor. In quel momento Tim DeKay, Marsha Thomason, Willie Garson, Sharif Atkins, Tiffani Thiessen e Hilarie Burton si sono ritrovati insieme per la gioia dei fan che, a quel punto, non hanno potuto far altro che sognare il miracolo.

Lo stesso Matt Bomer ha stuzzicato tutti rivelando:

“Non c’è niente che vorrei di più che essere di nuovo sul set con questo gruppo di persone. Ci sono conversazioni reali in corso sul revival di White Collar. Sembra esserci molta eccitazione al riguardo. Quale forma prenderà e come si svolgerà e se tutti i creativi coinvolti possono risolverlo e farlo accadere dobbiamo ancora capirlo ma noi siamo ottimisti e pieni di speranza”.

Al momento non si capisce bene chi tornerà e come sarà questo possibile revival ovvero se sarà affidato a nuovi protagonisti o se si tornerà in stile Veronica Mars, con un nuovo caso da seguire, o come in Beverly Hills 90210 con un “come è finita”, fatto sta che i fan saranno lieti di rivedere Neal, Peter e Mozzie di nuovo in azione.

Di recente Matt Bomer è stato il protagonista di The Sinner 3, il terzo capitolo della serie antologica prodotta da Jessica Biel, e che nelle prossime settimane andrà in onda su Premium anche in Italia.