Da giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano i Live Show di X Factor 2020. Ghali è l’ospite del primo Live Show atteso per questa settimana in diretta.

Il cantante presenterà il nuovo singolo, Barcellona, estratto dal suo nuovo album multiplatino DNA. Sul palco di X Factor 2020 si esibirà con un pezzo intimo, un elogio alla tenerezza. Barcellona è il modo di Ghali per dire di non aver paura delle cose che rendono fragili e nel corso del primo Live Show di X Factor 2020 vuole essere anche un augurio ai concorrenti del programma.

Dopo le fasi delle selezioni, i 12 concorrenti approdano infatti adesso alle dirette TV guidati dai rispettivi giudici di categoria: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli.

Quest’anno X Factor dà ampio spazio ai brani inediti dei concorrenti, sin da subito: verranno raccolti anche nell’X Factor Mixtape, in uscita venerdì 30 ottobre.

I giudici presentano i Live Show in conferenza stampa, come tradizione vuole. Presente anche il conduttore Alessandro Cattelan.

Emma Marrone è una delle new entry al tavolo dei giudici. Racconta: “Mi sono approcciata a X Factor con tutta l’onestà che ho sempre messo in tutte le cose che ho fatto, cercando di essere il più attenta possibile. Ho apprezzato la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi perché quando ci si presenta ad un provino non è mai semplice. X Factor è un programma migliorativo, anche io mi sento cambiata e ho imparato tante cose sia dai colleghi che dai ragazzi; fa bene a tutti. Abbiamo la possibilità di fare musica in un momento davvero tosto, è una grande esperienza”.

Mika si è focalizzato sul senso della competizione, con uno sguardo al periodo particolare che sta vivendo l’Italia: “Siamo in una gara, è il momento in cui dobbiamo anche difendere i nostri concorrenti e le nostre scelte; cambia tutto. Questo è il momento in cui diventiamo “cattivi” tra di noi. Ci arriviamo durante una delle settimane più difficili per l’Italia in questo autunno; dobbiamo ricordarci ciò che mettiamo in gara e non dobbiamo cadere nella trappola di difendere l’egocentrismo dei giudici. Dobbiamo essere sinceri e difendere la musica dei ragazzi per portare questa musica nelle case di tutti”.

Hell Raton pensa più al post programma: “Sarà una vittoria comune per i giudici quando la musica farà parlare anche una volta finito il programma. La musica non si ferma, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere e la vittoria sarebbe quella di sapere che i ragazzi potranno continuare a fare musica dopo il programma. Ci sarà una competizione ma a favore dei nostri concorrenti; il segno lo vogliamo lasciare tutti insieme”.

Tornano anche i due appuntamenti che accompagnano i Live: l’Hot Factor, condotto da Daniela Collu dopo lo show di prima serata; ed è già in onda il Daily.

I concorrenti ai Live Show di X Factor 2020

Under Uomini di Emma Marrone

Blind

Blue Phelix

Santi

Gruppi di Manuel Agnelli

Little Pieces of Marmalade

Manitoba

Melancholia

Under Donne di Hell Raton

Casadilego

Cmqmartina

Mydrama

Over di Mika

Eda Marì

N.A.I.P.

Vergo