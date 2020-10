Adam Sandler tornerà a recitare in un dramma per Netflix, questa volta ambientato nello spazio. L’attore, che è principalmente conosciuto per i suoi ruoli in alcune commedie, ha già conquistato il pubblico con il thriller Diamanti Grezzi (anche questo disponibile su Netflix). Dopo quel ruolo drammatico, l’attore statunitense si prepara a “imbarcarsi” in una nuova avventura.

Adam Sandler in Hubie Halloween (Netflix).

Il nuovo film con Sandler sarà ispirato al romanzo The Spaceman Of Bohemia, scritto dall’autore ceco Jaroslav Kalfar nel 2017. Dietro la macchina da presa troveremo Johan Renck, il regista della serie televisiva Chernobyl. Questo cineasta ha inoltre lavorato ad alcuni episodi di diversi amatissimi show, come Breaking Bad, The Walking Dead e Vikings.

Il protagonista di questo lungometraggio sarà Jakub Procházka (interpretato da Adam Sandler), un astronauta. L’uomo, per espiare le colpe del padre, che è stato un informatore comunista, decide di accettare una pericolosa missione su Venere. Procházka lascia sulla Terra sua moglie, che dopo la partenza capisce di amare. Avrà così inizio una missione nello spazio inesplorato. L’astronauta, durante l’avventura, parla con una misteriosa voce, che si scoprirà appartenere a una creatura antica nascosta nella sua astronave.

Per il momento, non è stato annunciato quali saranno gli attori che affiancheranno Adam Sandler. La sceneggiatura è stata curata da Colby Day. Sandler è recentemente apparso nella commedia Hubie Halloween e nel thriller Diamanti Grezzi. Altri film in cui l’attore ha recitato sono Murder Mystery, The Ridiculous 6, Jack E Jill, 50 Volte Il Primo Bacio e Big Daddy.