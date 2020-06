Palinsesti Mediaset estate 2020, torna Temptation Island e All Togheter Now

I palinsesti Mediaset estate 2020 sono stati annunciati, con poche novità. La programmazione annunciata parte dal 5 luglio e proseguirà fino al 5 settembre, in coda a un’estate che sarà molto diversa da quella tradizionali, con l’emergenza sanitaria ancora in corso.

Nonostante le difficoltà del COVID-19, non mancherà l’intrattenimento di Canale5. Continua l’appuntamento con le repliche di Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e la partecipazione di Sabrina Ferilli, mentre il venerdì sera accoglierà All Togheter Now di Michelle Hunziker. Il sabato sera è invece affidato alle repliche di Ciao Darwin e a quelle della gara tra barzellettieri di La Sai L’Ultima.

Torna anche lo show dei sentimenti (e dei tradimenti) Temptation Island, che sarà collocato al martedì, per poi lasciare posto alla nuova serie L’Ora Della Verità, che conta sulla produzione di Caterina Murino. La fiction torna anche al giovedì con Manifest, in onda in prima visione. Attese anche Council of Dads e Olivia, spin-off de La Mia Vendetta.

Dal 27 luglio, tornano le repliche di The Wall, mentre per il 31 agosto sono attese le nuove puntate di Caduta Libera. Ci sarà anche Paperissima Sprint, a cominciare dal 29 giugno, nella collocazione dell’access prime-time.

La stagione di Italia1 si arricchisce delle serie tv in prima serata: Chicago Fire al lunedì, Chicago P.D. al mercoledì e Chicago Med al venerdì. Al sabato, sono attese le pellicole per tutta la famiglia. Dal 21 giugno è atteso l’appuntamento con Pressing, con il commento delle partite di calcio che stanno per riniziare.

Veronica Gentili sarà il volto di punta di Rete4, con il programma Stasera Italia, destinato all’access-prime time. Il lunedì di Quarta Repubblica sarà occupato dai film della rete, che saranno trasmessi anche il martedì, il mercoledì e il venerdì. Il giovedì è invece dedicato alle repliche degli spettacoli teatrali dei Legnanesi e una versione di #CR4 con un best of. Sono attese le nuove puntate di Una Vita al sabato e le repliche di Freedom di Roberto Giacobbo alla domenica.