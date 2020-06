La finale in replica di Tu Sì Que Vales macina ascolti, lo show continua su Canale5

La finale in replica di Tu Sì Que Vales conquista il pubblico di Canale5, nonostante la puntata fosse già stata proposta alla fine della passata stagione dello show.

Il talent show, che ha fatto della giuria il suo punto di forza, conquista il 18,54% di share, spazzando la concorrenza delle repliche di Rai1, che nella serata del mercoledì ha schierato la fiction Nero A Metà con Claudio Amendola.

rEsistiamo si è invece rivelato un flop, con appena il 2,34% di share. La prima serata di Italia1 dedicata ai giorni di quarantena non ha quindi conquistato il pubblico, che ha preferito spostarsi sulle altre reti.

Il successo di Tu Sì Que Vales continuerà anche nelle prossime settimane, con le repliche di altre stagioni andate in onda negli anni scorsi. La giuria sarà sempre composta da coloro che hanno contribuito al lancio del programma, con Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Al centro del racconto, talvolta comico, tornerà Zerbi, che da anni è bersaglio degli scherzi di Maria De Filippi.

Il programma è stato inserito nei palinsesti estivi, quelli che sono stati decisi fino al 5 settembre. La serata di collocazione è quella del mercoledì, com’è accaduto per le ultime repliche, mentre non si sa ancora niente della nuova edizione. Le norme imposte per il contenimento del contagio da COVID-19 potrebbero far slittare il programma, che fa del pubblico un punto di forza.

La stessa sorte potrebbe toccare anche ad altri programmi che richiedono la presenza del pubblico, ma la prossima stagione televisiva è ancora tutta da decidere. I palinsesti sono stati decisi fino al 5 settembre, con il ritorno dello show dei sentimenti (e dei tradimenti) Temptation Island. Rimane da capire se sia prevista anche la leg Vip, che da qualche anno a questa parte sta regalando momenti di televisione imperdibili.