A moltissimi italiani interessa sapere a che ora il discorso di Conte sarà trasmesso in TV ma anche in diretta streaming attraverso canali web e social. Il Presidente del Consiglio si appresta a comunicare i dettagli del nuovissimo DPCM che includerà, se non il vero e proprio lockdown, delle misure più restrittive proprio nel tentativo di contenimento dei contagi da Covid-19. Le notizie certe e ufficiali sull’intervento, al momento di questa pubblicazione, non sono moltissime ma è più che plausibile pensare che il premier deciderà di procedere esattamente come la settimana scorsa, domenica 18 ottobre con la precedente conferenza stampa in cui comunque si era fatto il punto sulla grave situazione italiana legata alla pandemia.

A dire la verià, il discorso di Conte sarebbe già dovuto svolgersi nella giornata di ieri, sabato 24 ottobre. I tanti punti divergenti venuti fuori nella conferenza Stato-Regioni sulle misure di contenimento per l’emergenza, hanno tuttavia richiesto del tempo aggiuntivo per far conoscere agli italiani proprio il prossimo piano di contenimento contro il virus Covid-19. Non c’è dubbio però che oggi il premier parlerà appunto alla nazione, visto che i nuovi interventi previsti dal prossimo DPCM dovrebbero entrare in vigore già domani, lunedì 26 ottobre.

Dunque a che ora il discorso di Conte avrà il via questa sera? Esattamente come accaduto domenica scorsa, il premier dovrebbe parlare intorno alle ore 20:30, minuto più o minuto meno ma in ogni caso nella fascia serale. Non ci sono dubbi sul fatto che l’intervento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, ma anche attraverso canali all news come quello di Sky TG 24. Per quanto riguarda i social, anche il profilo Facebook di Palazzo Chigi trasmetterà l”intervento del Presidente del Consiglio.

Chiarito a che ora il discorso di Conte dovrebbe aver luogo e anche quali saranno i canali certi per la diretta streaming del prossimo intervento, non ci resta che sperare che i conflitti con i governatori delle Regioni non facciano accumulare nuovi ritardi per la comunicazione alla nazione.