A poco meno di un anno dalla prima stagione che è stata una piacevole sorpresa per la piattaforma, arriva anche Virgin River 2 su Netflix. La nuova stagione della serie romantica ambientata in una remota cittadina della California del Nord debutta a fine novembre con altri 10 episodi inediti.

Netflix ha annunciato l’uscita di Virgin River 2 per venerdì 27 novembre: la seconda stagione della serie era già prevista sin dal principio e le riprese si sono svolte contestualmente alla prima, di conseguenza non ci sono stati grossi ritardi per via dell’emergenza Covid.

“Fidanzamento. Bambini. Crepacuore. Omicidio. Per essere una piccola città, Virgin River ha la sua giusta dose di dramma – e Mel Monroe è spesso al centro di essa“: la sinossi di Virgin River 2 anticipa così quel che la serie avrà in serbo per gli spettatori dei nuovi episodi.

Al centro della trama c’è sempre l’infermiera Melinda “Mel” Monroe (interpretata da Alexandra Breckenridge di This Is Us), trasferitasi in un angolo remoto ed incontaminato della California del Nord per sfuggire alle sue pene d’amore e alle delusioni professionali. Al suo fianco ci sono ancora Martin Henderson (l’ex Nathan Riggs di Grey’s Anatomy) nei panni del proprietario del bar ed ex marine Jack Sheridan e Annette O’Toole nei panni del sindaco Hope McCrea. Nella serie tornano anche Lauren Hammersley, Colin Lawrence e Grayson Gurnsey, promosso a volto regolare dopo essere apparso nella prima stagione. Inoltre, Sarah Dugdale si unisce al cast nella seconda stagione come uno dei personaggi regolari di Virgin River 2 nel ruolo di Lizzie, giovane astuta e problematica, spedita dai genitori nella cittadina perché insofferente alle regole.

Come la prima stagione, anche la seconda è tratta dalla collana di romanzi rosa di Robyn Carr, venti titoli per un successo da oltre 13 milioni di copie vendute nel mondo. Virgin River 2 arriverà su Netflix poco più di un mese dopo l’uscita del 21° romanzo della collana, intitolato Ritorno a Virgin River.