Buona la prima per Anna Billò. Debutto vincente per la nuova conduttrice del programma Sky dedicato alla Champions League. Anna Billò è subentrata ad Ilaria D’Amico per anni regina incontrastata della notti europea dell’emittente. La Billò ha garantito ritmo, competenza ed autorevolezza al programma accompagnando gli spettatori nella maratona continentale che ha visto impegnata ben quattro formazioni italiane: Juventus, Lazio ed Atalanta partite contro il piede giusto ed Inter incappata invece in un deludente pareggio casalingo.

C’era molta attesa per il debutto di Anna Billò nonostante la grande esperienza professionale della giornalista. Sostituire una star come la D’Amico non era certo semplice, ma la missione – almeno al debutto – sembra esser riuscita in modo perfetto. La Billò viene complimentata dai colleghi e dal popolo del web. Lei comunque preferisce mantenere un profilo basso ed esalta il valore di una squadra vincente con talent del calibro di Costacurta e Capello.

Riuscirà la Billò a fermare la crisi di ascolti ed interessante per il calcio in tv? La sofferenza è evidente ed il malessere covava già ben prima dell’esplosione del Covid-19. La pay tv ha rivoluzionato, non sempre in meglio, l’organizzazione del calendario calcistico. Lo spezzatino delle gare toglie pathos alla competizione nazionali con i tifosi sconcertati da un programma che prevede partite ad ogni ora ed ogni giorno. La chiusura degli stadi ed il clima di generale avvilimento Covid-19 hanno fatto ulteriormente precipitare l’attenzione.

La risalita del calcio in tv sarà molto complicata anche perchè il crollo dei fatturati dei club e delle disponibilità economiche dei tifosi imporrà delle drastiche decisioni dal punto di vista logistico, operativo ed organizzativo. E’ importante, pertanto, avere nuovi protagonisti assoluti del piccolo schermo come Anna Billò. La sua verve è una piacevole novità.