In cerca di un conto corrente online con IBAN italiano? Potreste decidere di provare Enel X Pay di Enel X Financial Services, con carta associata al circuito Mastercard. Una mossa strategica di sicura presa quella della società, che permette adesso l’attivazione di conti correnti anche per minorenni e di effettuare una lunga serie di pagamenti, compresi quelli relative alle ricariche delle vetture elettriche.

Il conto corrente digitale Enel X Pay può essere gestito attraverso la relativa applicazione per smartphone (in arrivo per iOS, mentre già disponibile per dispositivi Android sul Google Play Store con compatibilità garantita per gli smartphone equipaggiati con Android 6.0 MarshMallow e versioni successive): ci si potrà pagare i bollettini, effettuare pagamenti alla PA, trasferire denaro in modalità peer-to-peer, fare acquisti online, donazioni, etc. La forza portante di Enel X Pay sta nella possibilità di aprire un conto corrente anche ai ragazzi con età compresa tra i 11 e gli 18 anni, permettendo al contempo ai genitori di controllare le spese sostenute dai propri figli onde evitare di incappare poi in brutte sorprese.

La carta associata al conto corrente digitale Enel X Pay è realizzata in bioplastica vegetale, l’IBAN è italiano. Come avrete capito sono tanti, e tutti importanti, i vantaggi legati all’apertura del conto corrente digitale Enel X Pay, in primis l’opportunità data ai ragazzi minorenni ed il fatto di poterci liberamente pagare le ricariche per le auto elettriche, in modo sicuro e veloce (oltre a tutte le altre operazioni che è di solito possibile fare con un conto corrente digitale di questo genere che può rivelarsi particolarmente comodo in diverse occasioni). C’è poco altro da aggiungere, ma restiamo a disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo il prima possibile.