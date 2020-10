Giovedì 15 ottobre termina la programmazione di Candice Renoir su Fox Crime: l’ottava stagione giunge al termine con gli ultimi due episodi, trasmessi in prima visione assoluta per l’Italia.

Il canale 116 di Sky dedicato al genere Crime ha iniziato a trasmettere l’ottava stagione del poliziesco francese lo scorso settembre: la programmazione si conclude con gli episodi 9 e 10 in onda giovedì 15 ottobre in prima serata, dalle 21:10.

Il finale di stagione di Candice Renoir 8 è composto dagli episodi intitolati Chi Semina Vento Raccoglie Tempesta e Indagine Interna: ecco le trame.

8×09

Candice e il suo team sono chiamati nei locali della Scuola Superiore dell’Aeronautica, dove il corpo dell’istruttrice Anne Rossignol è stata ritrovata all’interno di un modello a grandezza naturale di un Boeing 747, mentre Candice, indebolita dal suo rapimento, e Antoine, che ha riacquistato la memoria, non sanno più dove si trovano.

8×10

Due agenti IGPN si sono trasferiti nell’ufficio di Antoine per perquisirlo, arrivando perfino a rivoltare il contenuto dei cassetti dell’ufficio di Candice. Il clima è teso all’interno della BSU, ma la squadra è unita.

La stessa stagione che ora arriva a conclusione anche in Italia aveva subito un’interruzione della programmazione in Francia, dove va in onda sul canale France 2, a causa dell’epidemia di COVID-19: gli ultimi due episodi sono stati trasmessi appena due settimane fa. La stessa protagonista Cécile Bois, che interpreta la comandante di polizia e madre di quattro figli Candice Renoir, si è ammalata di Coronavirus.

Inoltre, la pandemia ha rallentato i piani per la produzione di Candice Renoir 9: la serie è stata rinnovata per una nona stagione, ma le riprese sono slittate a causa della condizione precaria della Francia sul fronte dei contagi, che non accenna a migliorare con l’arrivo dell’autunno. Il set di Candice Renoir 9 avrebbe dovuto entrare in funzione già la scorsa primavera, a maggio 2020, ma le riprese sono state posticipate di un anno: non si inizierà a girare prima della primavera del 2021, di conseguenza la serie potrebbe non debuttare in Francia prima del 2022 e arrivare solo dopo qualche mese in Italia.