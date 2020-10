Al via 16 anni e incinta Italia 7, la nuova edizione del docu-reality debutta su MTV il 15 ottobre. Nella prima puntata, tra le storie raccontate c’è anche una gravidanza affrontata durante la pandemia di Covid-19.

La versione italiana del programma, prodotto in collaborazione con Stand By Me da CBS Viacom Studios, propone lo stesso format delle passate edizione. Le giovani protagoniste raccontano senza filtri il loro percorso per diventare mamme, un viaggio fatto di gioie, di paure, di amore, di difficoltà, di cambiamenti verso l’essere donne.

Nella prima puntata scopriremo le storie di quattro adolescenti. Marzia, 18 anni, vive a Roma e aspetta una bambina di nome Rachele. Dopo aver scoperto di essere incinta, ha lasciato il suo fidanzato per tornare dalla sua famiglia, che la sta aiutando durante questo momento importante. Poi c’è Erika, 17 anni di Pavia e aspetta Arzaylea Mia. Il papà di sua figlia ha deciso di non restarle accanto, ma la giovane non si è persa d’animo. Affrontare la gravidanza durante il lockdown non è per niente semplice, ed Erika deve iniziare a rivedere le sue abitudini.

Asia è una ragazza di 17 anni, vive a Bergamo ed è fidanzata da un anno e mezzo con Wallace, un ragazzo di 24 anni di origini brasiliane, che è anche il padre di suo figlio Evan. Nella prima puntata la vediamo in ansia per il futuro che li aspetta, ma Wallace è sempre pronto a sostenerla. Infine, c’è Asia U., 17 anni di Caserta. Nonostante l’abbandono del fidanzato e i giudizi dei suoi amici, la ragazza ha continuato a portare avanti la sua gravidanza, senza pentirsi della sua scelta.

Il format originale di 16 anni e incinta è andato in onda in Italia dal 2009 al 2014 e descrive le storie di ragazze madri, dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino. Il programma è stato poi lanciato anche nel nostro Paese e strutturato come un reality in stagioni.

L’appuntamento con 16 anni e incinta Italia 7 è ogni giovedì sera alle 22:00 su MTV, canale 130 di Sky, disponibile anche in streaming su Now Tv. La prima puntata sarà poi visibile online sulla piattaforma di MTV, subito dopo la messa in onda televisiva. Nelle settimane successive, invece, saranno caricati i contenuti video più emozionanti con il meglio delle puntate del programma.